Javier Lozano, uno de los históricos cronistas de TN y El Trece, falleció este sábado 28 de noviembre a sus 66 años. Padecía un cáncer de pulmón que deterioró su salud en los últimos meses.

La triste noticia fue confirmada por al aire, donde Santiago Dorrego y Paula García lo homenajearon con sus palabras y un emotivo video que recorría algunas de sus más grandes coberturas. Habitualmente, cubría las elecciones y las actividades que se desarrollaban en el Congreso de la Nación.

“Una gran persona que está en la casa desde siempre. Aprendimos de su trabajo en la calle, de su compromiso”, expresó la conductora con profundo tristeza.

Javier Lozano

Además, destacó el gran vínculo que lo unía a sus compañeros: “Ha dejado muchos amigos, gente y una familia hermosa, a quienes les mandamos un abrazo enorme”.

Otras despedidas llegaron por parte de excompañeros, así como de César Rodríguez, con quien compartió en Telenoche: “A Javier lo conocían en la calle por la inmensa cantidad de coberturas. Estuvo en todo hecho histórico. Fue un muy buen profesional. Era una excelente persona. También era muy estricto con el manejo de la información y las coberturas. Siempre tenía buena predisposición. Era un tipazo”.

Por otro lado, Fabiana Ramirez lo quiso recordar de una manera muy especial: “Una de las mejores personas que puede conocer una redacción. Un tipazo, muy buena persona y un periodista de esos que ya no hay. Siempre muy correcto, siempre preciso”.

¿Quién fue Javier Lozano?

Javier Lozano se incorporó a Artear en junio de 1987 y dio sus primeros pasos en la empresa como periodista acreditado en Tribunales. Más adelante se desempeñó como productor de Telenoche y después salió a la calle como cronista de TN y eltrece, función en la que durante años estuvo en el lugar de los hechos más importantes del país.

También fue periodista acreditado en Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación, desde donde siguió de cerca la agenda política y dejó registro de los acontecimientos que marcaron la vida institucional argentina y el paso de distintos gobiernos.

Javier Lozano

En 2020, en plena cuarentena por el coronavirus, cumplió el sueño de sumarse como editor al portal de noticias de TN, lo que significó un regreso al periodismo gráfico, el ámbito en el que había comenzado su formación.

“Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico. La pasión (por la TV) la sigo teniendo. Son etapas que se cumplen y tengo muchas expectativas por el desafío que se viene”, había expresado en su momento.

En lo personal, era hincha fanático de Estudiantes de La Plata y le encantaba subir imágenes con sus mascotas.