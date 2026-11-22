Anita Espósito estuvo invitada a la última emisión de "PH, Podemos Hablar" y sorprendió al revelar que una vez tuvo que huir de un tiroteo junto a Lali Espósito tras ver un partido de Huracán.

¿Qué dijo Anita Espósito sobre su salida con Lali?

“En ese momento nosotros vivíamos en Parque Patricios y había dos ligas de fútbol. Huracán estaba en la B, entonces todos los que éramos de Parque Patricios íbamos a alentar muchísimo a Huracán", comenzó la conductora de Luzu TV y detalló: “Una vez fuimos a ver Huracán contra All Boys y, cuando estábamos volviendo en los micros de la sede, cerca de bajar los micros, la policía empezó pum, pum, a los tiros al micro y empezó a romper todos los vidrios del micro. Tuvimos que hacer todos cuerpo a tierra”.

“En definitiva te encontrabas ahí, como ir a bailar a un boliche muy picante y que se peleen dos bandas que vendían estupefacientes. Se picó adentro del boliche, disparos adentro del boliche. Fue noticia después y todo. No me quedaba otra que agarrar mi cosita y salir corriendo para algún lugar. Recién ahí dimensionabas la situación en la que estabas”, recordó Anita Espósito sobre la infancia que compartió con Lali Espósito.

¿Qué dijo Claudia Villafañe sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

"El casamiento de Lali y Pedro empezaba temprano y el día anterior me había dormido a las 6 de la mañana por un cumpleaños de 50, pero a las 10 me levanté y me fui a San Telmo a estar en los últimos detalles", comenzó la empresaria en el foro, y sumó: "Perdón a todos los que me preguntaron que les tuve que mentir, no podía decir nada".

"Con mi equipo nos dividimos, yo me encargo de estar al lado del cliente todo el tiempo, cuidando de todos los detalles. Estamos al pie del cañón para que no falte nada y que se sientan contenidos, es un día muy especial para ellos", cerró Claudia Villafañe sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.