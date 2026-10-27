Daniela Celis sorprendió al revelar que sospecha que hay actividad paranormal dentro de su casa después de que sus hijas Aimé y Laia le contaran que tienen un amigo invisible.

Mediante su cuenta de Instagram, Pestañela comenzó a narrar su preocupación: “Mis hijas me están diciendo que tienen un amigo, yo pensé que era un peluche o sus bebotes, hasta que me mencionaron que estaba atrás de la puerta y empecé a grabar…”

Incluso, creyó que era algo de un solo día: “Pensé que hoy se levantaban y no se iban a acordar, pero mientras les estaba haciendo el desayuno la escucho a Laia decir que estaba dibujando a ‘YOYI’. Entonces la filmé…”

Daniela Celis sobre el amigo imaginario de sus hijas

Luego, decidió hablar con cada una por separado y ambas caracterizaron a su amigo de la misma manera: morocho con ojos verdes. Y, luego mostró: “¡Dibujo terminado! Si alguien me lo puede analizar, los voy a estar leyendo”.

En los videos que compartió más tarde en Patria y Familia, programa del cual forma parte en Luzu, se la podía ver a una de las pequeñas querer presentarle a su amigo a su madre, mientras que parecía estar tomándole la mano.

Daniela Celis, en llanto tras haber pinchado un neumático

Daniela Celis volvió a quebrar en llanto por una situación común de la vida cotidiana: pinchó un neumático de su camioneta y se angustió por no poder cambiarlo.

La ex Gran Hermano se grabó a bordo del vehículo, a la espera de ser asistida, y expresó su malestar.

"Se me pinchó la rueda de la camioneta y no sé cambiarla. No sé qué hacer...", comenzó entre lágrimas.

"Tuve que poner balizas y no sé qué hacer, no puedo dejar la camioneta acá. No sé por qué no estoy preparada para esto", siguió.

Luego, Pestañela se bajó del vehículo y mostró el estado del neumático, que quedó totalmente destruido: "No se pinchó, se me explotó".

Finalmente, un grupo de vecinos la asistió y, más calmada, manifestó: "Me di cuenta que tiene que existir algún curso de cómo cambiar las ruedas de los autos para las chicas, para las girls. Yo intenté cambiarla y se me salió la uña".