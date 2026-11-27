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El jueves 26 de noviembre, MasterChef Celebrity bajó su rating, pero se convirtió en lo más visto del día. Es mi sueño lideró en El Trece, mientras que El Zorro y Otro día perdido fueron los productos más vistos del canal. Además, Bendita le ganó a LAM por una mínima diferencia.
Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 11.8; MasterChef Celebrity: la definición 8.8; Pasapalabra 8.1; El noticiero de la gente 6.9; Telefe noticias 6.8
Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 6.2; Telenoche 5.9; El Zorro y Otro día perdido 4.6; Mediodía noticias 4.5; Ahora caigo 4.4
Los más vistos de América TV: LAM 3.1; Intrusos 2.7; América noticias, DDM y Sálvese quien pueda 2.3; Primicias Ya 2.0; BTV y Lape club social informativo 1.7
Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.2; Qué mañana! y Telenueve al mediodía 2.0; Telenueve central 1.9; Bienvenidos a ganar 1.8; Con Carmen y Telenueve al amanecer 1.3
Los más vistos de Canal Siete: Canal 7 noticias (Mediodía) 0.4; Mediodía bien arriba y Mediodía bien arriba II 0.3; ADN Buena salud, Estamos en una, Feliz vida, Iluminadas y Las mañanas con Andino 0.2; Aire nacional, Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias (Noche), La noche es nuestra y Se siente Argentina 0.1
Rating: todos los números del jueves 26 de noviembre
El top five
MasterChef Celebrity 11.8
MasterChef Celebrity: la definición 8.8
Pasapalabra 8.1
El noticiero de la gente 6.9
Telefe noticias 6.8
Los promedios
Telefe 6.9
El Trece 4.3
América TV 2.3
El Nueve 1.7
Canal Siete 0.2