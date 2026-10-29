Escándalo en la grabación de PH, Podemos Hablar: el tenso momento entre La China Ansa y Santiago Maratea

Josefina China Ansa y Santiago Maratea protagonizaron un fuerte cruce durante la grabación de PH, Podemos Hablar (Telefe), y se conocieron los detalles.

Andy Kusnetzoff debió frenar el clásico "cara a cara" entre sus invitados porque la periodista hizo una pregunta que molestó al influencer.

¿Qué pasó entre La China Ansa y Santiago Maratea?

Alejandro Guatti dio la información al aire de Intrusos (América TV) y contó: "Tuvieron que frenar la grabación porque hubo gritos".

"Explotó todo cuando la China le hace un comentario a Maratea por el tema de Independiente. En ese momento Santi se enojó muchísimo, pararon la grabación", reveló sobre el origen del conficto.

"Ansa se angustió mucho y lloró por esta situación", aseguró el cronista.

A su vez, Rodrigo Lussich expuso que en PH, Podemos Hablar, la producción le da a los invitados las preguntas que deben hacer, por lo que la temática que ocasionó la pelea no surgió de la China Ansa.

"Ella estaba muy mal y pidió irse de la grabación, pero lograron convencerla y retomaron. La discusión se tornó muy agresiva y la China empezó a llorar", añadió Guatti.

Cabe recordar que Santiago Maratea hizo años atrás una colecta para ayudar a Independiente, pero se quedó con un porcentaje de lo recolectado y lo apodaron "Santi Manotea".