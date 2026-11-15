Daniela Celis rompió en llanto al hablar sobre el grave accidente de Thiago Medina: "Tenía miedo de no llegar"

Durante la última emisión de "PH, Podemos Hablar", Daniela Celis sorprendió al dar detalles de la noche del grave accidente que sufrió Thiago Medina, el padre de sus dos hijas.

¿Qué dijo Daniela Celis sobre el accidente de Thiago Medina?

Tras ver que no se encontraba en su casa con las pequeñas, la ex participante de Gran Hermano lo llamó 14 veces, hasta que una mujer la atendió: "Atiende el teléfono la voz de una mujer que me dice 'Dani, estamos esperando tu llamado. Uf, Thiago tuvo un accidente, necesitamos que vengas urgente'", y sumó: "Ese momento me empezó a temblar el cuerpo de una manera... Anotó el nombre del hospital, le digo a la niñera 'Thiago tuvo un accidente'. Lo primero que pregunto es '¿está vivo?'. Me dicen 'no te lo podemos comunicar, necesitamos que vengas', y ahí peor".

​"Voy en el auto, bajó las ventanillas, pongo las luces a todo lo que da para que me vean, yo llorando, no podía ver, se me caían las lágrimas sola. Tenía miedo de no llegar. En un momento digo 'pará, Thiago está en el hospital, yo tengo que llegar al hospital, tengo a mis dos hijas'", continuó Daniela Celis y reveló: "Hay que esperar que pasen las primeras 24 horas que son las más jodidas. Estamos en un momento muy de crisis, no sabemos si lo va a pasar, perdía mucha sangre. Esa noche para mí fue la noche más fea de toda mi vida".

"Se me moría el papá de mis hijas, mis hijas con un año y medio, yo sola. Con Dios nos prometimos que no importa si estemos juntos o separados, por favor que a nuestras hijas no les falte mamá y papá. Nos prometimos eso; él no me podía dejar sola con mis hijas de un año y pico", agregó la joven y cerró sobre Thiago Medina: "Él se despertó y para él fue un día. Cuando todo el mundo me decía que no tenías esperanzas para que estés acá, le dije: 'Las nenas te están esperando en casa porque yo dije que ibas a volver'".

¿Qué dijo Daniela Celis sobre "PH, Podemos Hablar"?

"Fue raro la situación, fue una situación rara pero pasó", comenzó la joven en el ciclo de América TV y sumó: "En estos cuatro años que estuve en los medios yo nunca pido nada y siempre lo doy todo. Y fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema".

"Cuándo me tocó el famoso careo con Rocío y yo entiendo que ella me hizo una pregunta que fue el tema de Thiago, que yo no quería tocarlo", continuó la ex hermanita y detalló: "No lo tocó por una cuestión de respeto, un tema muy sensible y elijo no hablar por respeto a mis hijas. Iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila. Fui a disfrutar el momento, muy entregada a la situación, y de repente en el careo ella me hace esta pregunta, no sé si me incomodó, pero si me descolocó".

"Quedé sin entender cómo seguir la situación, estaban todos grabandonos, y bueno", expresó Daniela Celis y cerró: "No van a ver cómo respondí, a mí la cara se me transformó. Yo siento que ella me vio un poco a mí y me hizo otra pregunta encima de esa pregunta y terminé respondiendo en general, pero nada, después de eso la producción se me acercó y me pidieron disculpas, Andy también se disculpó. Aceptó las disculpas y sé que es algo que puede pasar".