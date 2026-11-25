MasterChef Celebrity (Telefe) pasó por una nueva gala de eliminación y dejó a una nueva participante en el camino: Luciana Geuna. La periodista se fue conmovida y el jurado le pidió que intente volver en la instancia del repechaje.

¿Cómo fue la salida de Luciana Geuna de MasterChef Celebrity?

En una nueva gala de eliminación, el desafío propuesto por el jurado consistió en elaborar en 60 minutos un plato libre pero utilizando como ingrediente obligatorio un fondo oscuro de carne, que cada participante tenía disponible en su cocina.

Los platos que más se destacaron en la edición del martes 24 de noviembre fueron los de Martín Campilongo, que hizo un tomhawak grillado con papas al horno; Edith Hermida, con su goulash con paetzel; y Pablo Giralt que sorprendió gratamente con sus lomos de papas fondant y salsa de echalote.

En tanto, Luck Ra, Rocío Robles y Elizabeth Vernaci obtuvieron también el visto bueno de los chefs. Por su parte, Pablo Migliore y Grego Rossello recibieron algunas críticas, pero el jurado decidió darles una nueva oportunidad.

De esta forma, quedaron en la instancia final Luciana Geuna y Julieta Poggio. Tras debatirlo, Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana decidieron que el plato más flojo fue el risotto de hongos y ojo de bife de la periodista.

Al escuchar su nombre de boca de Germán Martitegui, Geuna sonrió resignada y abrazó a Poggio.

Luciana Geuna y Julieta Poggio fueron las participantes que peor performance tuvieron con sus platos

"Luciana, cocinás muy bien. En este caso, más que nunca, un plato te dejó afuera. Estoy seguro que tu risotto en tu casa es mucho más rico que el que te salió hoy, así que te tenés que ir con la frente bien alta", dijo Martitegui a modo de consuelo.

"Me da mucha pena lo de Luciana porque es superbuena compañera, buena cocinera, buena onda, buena mina. Hay que desconfiar del risotto como de los novios", sumó la Negra Vernaci en un insert.

Luego fue el turno de Betular: "Sabés cocinar, lo hacés muy bien, lo hacés con amor, lo hacés con ganas. Ni hablar de tu profesionalismo en el periodismo, pero acá sos muy puntillosa".

El jurado decidió que Luciana Geuna abandone MasterChef Celebrity pero la invitaron a intentar volver en el repechaje

Y la invitó a regresar al programa: "Quiero que te prepares y vuelvas al repechaje con todo, Lu, porque cocinás muy bien y un plato hoy te deja, pero que no se te vayan las ganas. Te quiero un montón".

Finalmente, Maru Botana destacó la excelente predisposición y buena onda que demostró la periodista durante su paso por el reality: "Disfrutaste cada día, siempre contenta, sin un reclamo, siempre feliz. Así que seguí cocinando con esa alegría y gracias por estar acá, por conocerte y seguir siendo la periodista que sos, que sos increíble".

Luego de escuchar a los tres miembros del jurado, Luciana habló de lo que significó su paso por las cocinas de MasterChef Celebrity. "Me cuesta un poco hablar, quiero valorar mucho haberme animado y siento que es algo que está buenísimo".

La periodista reconoció que disfrutó mucho su paso por el reality culinario de Telefe

"Y pese a que mucha gente me dijo '¡Estás loca! ¿Qué estás haciendo?', nunca dudé y lo disfruté mucho y es muy nutritivo en todos los sentidos este programa. Así que eso, que les agradezco mucho", agregó profundamente conmovida.

Emocionada hasta las lágrimas, la participante agradeció el apoyo incondicional de su marido y de sus hijos. En tanto, Wanda Nara destacó el perfeccionismo de la periodista y la valentía de entregarse al juego sin prejuicios.

"Saliste de tu lugar de confort y te lo agradecemos porque conocimos a una Luciana Geuna que nos encantó. Gracias, la verdad que fue un placer tenerte acá", destacó la conductora.

Luciana Geuna se despidió de MasterChef Celebrity profundamente emocionada

Finalmente, Luciana Geuna reflexionó acerca de lo enriquecedor que fue para ella la experiencia de participar en el reality culinario de Telefe: "De acá me llevo de todo. Primero, que fui muy feliz, con momentos de mucha risa, de mucha felicidad. Después, eso de que mi cabeza y todo mi ser se puso alrededor de la comida. Pero me llevo sobre todo que yo me animé. Eso me llevo".