Joaquín, el empleado gastronómico que se volvió viral tras un encontronazo con Robertito Funes Ugarte, volvió a hablar y aseguró que lo llevará a la justicia.

En una nueva visita a Sería Increíble (Olga), el joven se presentó con Matías, el dueño de Crostita, y reveló que pudieron retomar su gran relación: "Estoy mejor, primero gracias a todas las personas que me estuvieron escribiendo. Después de estar acá me llegó mucho amor y no lo esperaba. Estoy acá con Mati dispuesto a seguir adelante".

Además, aseguró que tomará medidas legales para limpiar su nombre después del descargo que hizo el periodista donde lo tildó de xenófobo: "Todo pudo haber quedado en lo que dijo y en la gente que me manda cariño, pero cuando él salió a decir que yo le había dicho algo xenófobo, yo no le dije nada. Respecto a eso, Robertito va a tener que responder civilmente en la Justicia, yo quiero seguir adelante con mi trabajo y con lo que sé hacer".

Finalmente, aseguró que está retomando su labor: "Me tomé mi tiempo porque estaba enojado, sigo enojado con algunas cosas, no con Mati pero con cosas que ocurrieron".

¿Qué pasó con Robertito Funes Ugarte en LN+?

Como de costumbre, el periodista salió a la calle con La Robineta y el domingo 22 de noviembre desembarcó en la explanada del Planetario Galileo Galilei, en Palermo, donde se llevó a cabo la Fugazzeta Fest.

Pese a que todo venía bien, el conductor vivió una incómoda situación con el vendedor de uno de los puestos. En el video que se viralizó en las redes sociales se lo ve a Robertito queriendo interactuar con un joven que estaba atendiendo al público, cuando este le pidió: "Dame un momento, por favor".

Sin mediar palabras, Funes Ugarte reaccionó: "Bueno, está bien, no le hagamos nada, pobre. La simpatía no la tiene, pobrecito, dejémoslo. Un bobo importante, un bobo importante".

"¿Cómo se llama? No vengan acá porque este tipo es un antipático. Ya está, listo. Vamos por acá. Hay que avisarle al dueño que no contrate gente como este, obviamente", continuó molesto.

"Avísenle al dueño que no contrate gente antipática como este porque no funciona. Estamos en vivo con La Nación, esto no se hace. Contraten gente grande, que va a trabajar mejor", lanzó Robertito Funes Ugarte.