Evelyn Botto contó que cumplirá un año de novia con Fede Bal el próximo fin de semana y lo celebrarán de una forma muy romántica.

En medio de Otro día perdido (El Trece), Mario Pergolini le consultó que tenía planeado hacer en sus días libres. Entonces, procedió a relatar: "El sábado voy a un festival y el domingo cumplo un año de novia. Lo vamos a festejar".

Frente a la respuesta del conductor de que él no celebra esas fechas, su compañera le respondió: "Pero vos porque estás hace 35 años en pareja, dejáme festejar mi primer año de noviazgo en paz, por favor".

Evelyn Botto y Fede Bal

"¿Cómo lo van a festejar?", quiso indagar más. Entonces, les reveló: "Mi novio me va a llevar de almuerzo a algún lugar y después se va de viaje".

Frente a las risas del público, se defendió: "Yo lo dije, trabaja en un programa de viajes, siempre tengo que explicar lo mismo, ¡por favor!"

La visita de Ivonne Guzmán a "Otro día perdido"

Ivonne Guzmán pasó por el programa de Mario Pergolini y, como era de esperarse, habló de su experiencia en Bandana. La cantante de La Delio Valdéz recordó cómo vivió el éxito en aquel momento y reconoció que el grupo surgido de un reality en 2001 superó todas las expectativas.

La cantante visitó Otro día perdido (El Trece) y no pudo evitar hablar de Bandana. Ivonne es la única de las integrantes del grupo que rechazó participar de cualquier tipo de reunión posterior y buscó siempre priorizar su carrera solista.

Pese a todo, no tuvo ningún inconveniente de hablar del tema cuando Pergolini lo mencionó. Lo primero que dijo sobre Bandana fue que integrar aquel proyecto musical le cambió por completo la vida e incluso terminó radicándose en Buenos Aires, muy lejos de su Colombia natal.

Ante la primera pregunta de Evelyn Botto, Pergolini decidió cederle su sillón a la panelista para que continúe ella ese tramo de la entrevista reconociéndole su fanatismo por Bandana. La locutora aceptó el desafió y tomó la posta unos minutos.

Evelyn le preguntó a Ivonne si era cierto que el grupo tenía previsto originalmente hacer dos shows una vez terminado el reality, recibiendo una respuesta afirmativa por parte de la cantante, incluso habló de solo un recital.

"¿Y cuántos tuvieron?", preguntó la panelista. "Hicimos 186 Gran Rex, nada más. Después, giras internacionales, dos Velez", respondió Ivonne con total tranquilidad.

"Algo que duró unas dos semanas duró cuatro años", insistió Evelyn. "Sí, duró cuatro años y fue una intensidad increíble, mucho trabajo, también mucho trabajo nosotras en grupo, teníamos una terapeuta que nos ayudaba a acompañarnos entre nosotras, a soportar todo lo que significaba esa exposición", detalló la cantante.

Y agregó al respecto: "A esa edad como que todavía te estás forjando. Entonces, la verdad que fue una experiencia bien intensa y que agradezco un montón".

Evelyn no se aguantó y le rogó a Ivonne que cantara algo de Bandana, pero enseguida Pergolini regresó a su lugar y rechazó el pedido de su panelista. Pese a todo, la locutora insistió y comenzó a cantar una estrofa de "Bajo la lluvia": "Y si hoy no sale el sol te amaré de más..."

Finalmente, Mario Pergolini cedió y le pidió a Ivonne si podía acceder al pedido de Evelyn. Ivonne Guzmán aceptó y cantó a capela "...Y hoy vuelve en la noche a caer", demostrando no sólo la gran voz que tiene, sino también la buena predisposición que demostró recordar un pequeño fragmento de una vieja canción que dejó en el pasado.