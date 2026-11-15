Rocío Robles emocionó al hablar sobre su hermana: “Esperando que ocurra el milagro”

Durante la última edición de "PH, Podemos Hablar", Rocío Robles sorprendió al revelar su dura infancia y confesó que su hermana estuvo internada, pero su familia sigue buscándola.

¿Qué dijo Rocío Robles sobre su hermana?

“Para la gente que está en la misma situación, hay organizaciones para que la gente que no tiene recursos pueda dejar el ADN, que se lo hacen de manera privada y lo mandan por correo”, comenzó la pareja de Adrián Suar y sumó: “Fue en el Hospital Provincial de Rosario, en 1990. Se tendría que llamar Florencia Robles. Nació el 10 de julio y fue adoptada por dos mujeres, es lo que creemos en medio de esta incertidumbre”.

“Al lado de la cama de mi mamá había una mujer que ejercía la prostitución, tenía problemas de adicción y no quería tener a su hijo, lo iba a regalar, vender, y ese bebé nace muerto”, detalló Rocío Robles y reveló: “Mi mamá pasa la noche con esta mujer al lado. En un momento, entra una enfermera de madrugada y le dice que la bebé se estaba ahogando y se la llevan. Mi mamá no sintió eso. Se la llevan y cuando vuelven le dicen que había muerto”.

“Mis papás, no sé, quedan como shockeados, se inicia un juicio por mala praxis que duró 15 años. Las sospechas son que cambiaron el bebé”, confesó la modelo y cerró: “Exhumamos los restos, hacemos un ADN de manera privada y es fantástico, porque los bebés no tienen tanto calcio, que es donde está el ADN. Esperaron el tiempo que tenían que esperar para no poder cotejarlo”.

¿Qué pasó con Rocío Robles en MasterChef Celebrity?

Todo ocurrió durante la noche de beneficios de la segunda semana del ciclo. El desafío consistía en preparar un lenguado en apenas 25 minutos. Todo marchaba bien hasta que la participante se dio vuelta para tomar un limón.

"Che, ¿a alguien le sobró medio limón?", preguntó Robles a sus compañeros. La Negra Vernaci, detrás suyo, respondió que tenía uno. Al girar, Rocío dejó la miniprocesadora con el puré apoyada en la mesada, pero terminó cayendo al piso.

"Lo tiré todo. No, no, no. Tengo ganas de llorar. Te juro. No me hablen porque voy a llorar y no tengo tiempo", dijo mirando el piso visiblemente desbordada por la situación.

Enseguida, Intentó rescatar lo poco que quedaba en el recipiente: "Veo adentro del jarrito un poquito de puré, muy poquito, pero lo voy a rescatar. Yo me quedo con hambre. Con esto, me quedo con hambre", relató frente a cámara mientras se quebraba.

Ante esta situación, Damián Betular se acercó a la cocina de Robles con un balde y un secador de piso en mano dispuesto a ayudar con la limpieza, pero también a contener a la participante.

Apenas la vió, el chef le preguntó si estaba angustiada. "Ay, sí, bolud..., me había quedado rico y era un montón", respondió Robles. Betular intentó aliviarla: "No pasa nada, te quedó divino. Te hizo un favor que se te caiga, porque le ibas a poner una barbaridad, iba a ser una sopa".

Y después convocó al resto de los participantes: "Tenemos una compañera angustiada, chicos, o sea, colaboremos". Lizy Tagliani corrió a abrazarla sin pensarlo dos veces. Edith Hermida le preguntó qué necesitaba. "No, nada, boluda, que se me cayó todo", respondió la periodista deportiva.

Betular cerró el episodio con una frase memorable: "Está colapsada, colapsó. No pasa nada, una lloradita y a seguir. Vamos".