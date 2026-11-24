El lunes 23 de noviembre, día feriado por la Soberanía Nacional, MasterChef Celebrity se convirtió en lo mejor de Telefe en el programa donde Chapeaux estrenó "Aguacero" en su visita al reality, una de las 16 canciones que grabó la nueva banda pop femenina surgida de la edición 2026 del reality Popstars, integrada por Juana, Kala, Magalí, Adolfina y Mía.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 11.6; MasterChef Celebrity: la definición 8.3; Pasapalabra 7.8; Telefe noticias 7.0; El noticiero de la gente 5.9

Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 5.8; Telenoche 5.0; Otro día perdido 4.8; Ahora caigo y Mediodía noticias 4.4; El Zorro 4.2

Los más vistos de América TV: LAM 3.6; Sálvese quien pueda 2.5; Intrusos 2.0; América noticias 1.9; BTV Especial 1.5

Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.1; Telenueve central 2.1; Telenueve al mediodía 1.9; Los profesionales con Flor 1.8; Bienvenidos a ganar y Qué mañana! 1.5

Los más vistos de Canal Siete: Estamos en una y Se siente Argentina 0.3; Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias (Mediodía), La noche es nuestra, Mediodía bien arriba y Mediodía bien arriba II 0.2; Feliz vida, Iluminadas, Las mañanas con Andino y Quizás Porqué 0.1

Rating: todos los números del lunes 23 de noviembre

El top five

MasterChef Celebrity 11.6

MasterChef Celebrity: la definición 8.3

Pasapalabra 7.8

Telefe noticias 7.0

El noticiero de la gente 5.9

Los promedios

Telefe 6.5

El Trece 4.2

América TV 1.9

El Nueve 1.7

Canal Siete 0.2