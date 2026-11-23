Marcelo Tinelli y Ágata Lescano blanquearon su romance y ya no se esconden en las redes sociales.

A una semana de confirmar su vínculo, la deportista y el conductor se mostraron muy enamorados en Instagram, y protagonizaron un especial intercambio.

Ágata fue quien publicó la postal y escribió: "Qué bonito nuestro hilo rojo". Ante esto, Marcelo respondió: "Hermoso hilo rojo el nuestro".

Pese a que el mensaje fue breve, tiene un significado que refleja el amor que ambos sienten por el otro.

El hilo rojo, según la leyenda oriental, es un lazo invisible entre dos personas que están destinadas a encontrarse. Puede estirarse, tensarse o enredarse por distintas circunstancias, pero nunca se rompe.

¿Quién es Ágata Lescano, la novia de Marcelo Tinelli?

Marcelo Tinelli sorprendió al compartir en sus redes imágenes junto a Ágata Lescano a tan solo dos meses de su separación con Milett Figueroa.

La mujer tiene 37 años, es deportista y entrenadora personal. Recientemente fue campeona de bikini fitness y desde sus redes sociales promueve el concepto de “fitness consciente para mujeres reales”, en donde busca transformar los hábitos y mentalidad de sus seguidoras.

Ágata Lescano cosechó más de 27 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, y desde la misma comparte videos e imágenes de actividad física, sus logros deportivos y su transformación personal.

En la descripción de su perfil escribió: "Fitness consciente para transformar tu vida. Camp. Argentina y Sudamericana Bikini Fitness".

Pero eso no es todo, ya que la entrenadora también toca la guitarra y canta distintas canciones en sus redes sociales. Además, tuvo un joven hijo con el que vive en el país.

Recordemos que hace un mes comenzaron los rumores de romance con Marcelo Tinelli, luego de que la pareja compartiera la foto de una merienda en el mismo lugar.