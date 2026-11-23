Robertito Funes Ugarte rompió el silencio tras el fuerte escándalo que se desató en las últimas horas a raíz de su actitud con un trabajador en pleno móvil, y dio su versión de los hechos.

Luego de la viralización del recorte donde el periodista insulta a un joven que estaba empaquetando pedidos porque le negó una nota, la situación escaló y se generó un debate en las redes sociales.

El empleado del local gastronómico, de nombre Joaquín, salió al aire de Sería Increíble (Olga) este lunes y dio detalles de lo sucedido: "Lo que se ve en el video es lo que ocurrió, no hay más. Estábamos en el servicio, era temprano y llega este señor. Yo estaba dirigiendo todo el servicio con las cocineras detrás mío, mi rol era el de director general del evento, fijarme que todo esté bien".

"En un momento estaba la cajera y me dice 'viene Robertito' y listo, pasa lo que pasa en el video y eso es todo lo que pasa", reafirmó, luego de que Funes asegurara que previamente lo destrató.

"Honestamente yo seguí laburando, no le di más entidad. Yo estaba concentrado en mi trabajo, no frené ahí. Dije 'es un periodista y va a entender que no puedo dar la nota'. Me enteré todo más tarde", añadió.

En otra parte de la charla, Joaquín apuntó contra el local por no defenderlo tras la polémica y por utilizar el conflicto para ganar visibilidad en las redes sociales.

Robertito Funes Ugarte, por su parte, salió al aire de LN+ y, más tranquilo, se refirió a lo ocurrido: "Hace más de 20 años recorro las calles y busco darle difusión a los gastronómicos y emprendedores. Ayer fui a la Fugazzeta Fest y me encontré con Joaquín, que estaba trabajando allí".

"Estaba haciendo el móvil, le pregunté a su compañera si quería mostrar el sándwich y me dijo que hablara con él. Hubo una confusión ahí y yo sentí que no era bienvenido en el lugar", continuó.

"Cuando le pedí que me mostrara lo que estaba haciendo, sentí algo despectivo de su parte. Me corrí de la situación y dije lo que dije... Le pido discupas a Joaquín si le molestó", añadió.

"Le quiero pedir disculpas a Joaquín si se sintió ofendido. Yo no pedí que lo echaran, dije que la gente más grande tiene mejor trato, pero no fue mi intención ofenderlo", aclaró.

Por último, Robertito negó su salida del canal por este conficto: "Yo sigo en LN+, por supuesto, no solamente hasta fin de año, sino en la temporada de verano. No me echaron".

¿Qué pasó con Robertito Funes Ugarte en LN+?

Como de costumbre, el periodista salió a la calle con La Robineta y el domingo 22 de noviembre desembarcó en la explanada del Planetario Galileo Galilei, en Palermo, donde se llevó a cabo la Fugazzeta Fest.

Pese a que todo venía bien, el conductor vivió una incómoda situación con el vendedor de uno de los puestos. En el video que se viralizó en las redes sociales se lo ve a Robertito queriendo interactuar con un joven que estaba atendiendo al público, cuando este le pidió: "Dame un momento, por favor".

Sin mediar palabras, Funes Ugarte reaccionó: "Bueno, está bien, no le hagamos nada, pobre. La simpatía no la tiene, pobrecito, dejémoslo. Un bobo importante, un bobo importante".

"¿Cómo se llama? No vengan acá porque este tipo es un antipático. Ya está, listo. Vamos por acá. Hay que avisarle al dueño que no contrate gente como este, obviamente", continuó molesto.

"Avísenle al dueño que no contrate gente antipática como este porque no funciona. Estamos en vivo con La Nación, esto no se hace. Contraten gente grande, que va a trabajar mejor", lanzó Robertito Funes Ugarte.

Tras el revuelo que generó este episodio, el comunicador publicó un letal descargo en sus historias de Instagram "para todos los forros/as que les conviene hablar sin saber, y no ven la película completa".

"Este muchacho fue despectivo desde el inicio. No se escuchó, pero me dijo 'no me representás'. Puedo no caerte bien, pero esto es ser maleducado y xenófobo", sentenció.

"Yo también estaba trabajando y promocionando el trabajo de todos los emprendedores como hago siempre en mi programa", cerró Robertito Funes Ugarte.