Tras su tenso cruce con Karina Mazzocco y las constantes internas en MasterChef Celebrity, Rocío Robles estuvo en Intrusos y no dudó en sincerarse sobre las peleas dentro del certamen culinario.

¿Qué dijo Rocío Robles sobre las internas en MasterChef Celebrity?

"La estoy pasando bien, el grupo está bueno y me divierto. Obviamente siempre está con el que te llevás mejor, con el que tenés una amistad y con el que tenés una relación cordial", comenzó la modelo en el ciclo de América TV, y sumó: "Soy una mina frontal. Si algo me molesta lo charlo. Nosotros estamos dos semanas adelantados, hay cosas que todavía no vieron".

"Con Karina se armó esto de que toma clases con una pastelera y yo, en chiste, le digo 'jugó Cángele' a Pablo Giralt y Migliore, gente de fútbol que entendió que hablaba de un exjugador. Karina se dio vuelta y me calló, y a mí no me hace callar nadie", confesó Rocío Robles y agregó: "Me molestó porque le estaban gritando de todo y me contestó a mí que tengo buena onda".

"No me gusta cuando te agarran de bol*da por tener buena onda, eso no me gusta. Si nos vamos a reír, nos reímos todos y si me vas a contestar, contestale a todo el mundo, anímate con la Negra y con Lizy también", continuó la participante y cerró sobre MasterChef Celebrity: "Me dicen acomodada cuando mi pareja trabaja en Canal 13. Con ese cuentito se hacen los bol*dos y hay varios que tienen gente amiga acá. Yo ya estoy más grande, tengo 33 años y no tengo tanta paciencia. A Karina le digo que la vida sin humor no es vida, hay que tener buen humor y es fundamentalmente recíproco".

¿Qué dijo Rocío Robles sobre su hermana?

“Para la gente que está en la misma situación, hay organizaciones para que la gente que no tiene recursos pueda dejar el ADN, que se lo hacen de manera privada y lo mandan por correo”, comenzó la pareja de Adrián Suar y sumó: “Fue en el Hospital Provincial de Rosario, en 1990. Se tendría que llamar Florencia Robles. Nació el 10 de julio y fue adoptada por dos mujeres, es lo que creemos en medio de esta incertidumbre”.

“Al lado de la cama de mi mamá había una mujer que ejercía la prostitución, tenía problemas de adicción y no quería tener a su hijo, lo iba a regalar, vender, y ese bebé nace muerto”, detalló Rocío Robles y reveló: “Mi mamá pasa la noche con esta mujer al lado. En un momento, entra una enfermera de madrugada y le dice que la bebé se estaba ahogando y se la llevan. Mi mamá no sintió eso. Se la llevan y cuando vuelven le dicen que había muerto”.

“Mis papás, no sé, quedan como shockeados, se inicia un juicio por mala praxis que duró 15 años. Las sospechas son que cambiaron el bebé”, confesó la modelo y cerró: “Exhumamos los restos, hacemos un ADN de manera privada y es fantástico, porque los bebés no tienen tanto calcio, que es donde está el ADN. Esperaron el tiempo que tenían que esperar para no poder cotejarlo”.