Roberto Funes Ugarte continúa en el centro de la polémica pese a su pedido de disculpas al empleado gastronómico al que insultó en vivo. Un inoportuno posteo de La Nación en sus redes sobre el cronista exacerbó el enojo de los internautas que se despacharon sin filtro con cientos de comentarios y memes.

¿De qué se trata el posteo sobre Robertito Funes que publicó La Nación?

"Robertito Funes Ugarte nos abre las puertas de su casa para presentarnos a sus diez perros y contar cómo llegó cada uno a su vida", dice al inicio la nueva publicación de la sección "Huellitas" del medio, apenas dos días después de que el cronista protagonizara el resonante escándalo en una feria gastronómica, que generó un repudio generalizado.

"Algunos fueron abandonados, otros sufrieron maltrato y varios estuvieron al borde de la muerte. Hoy, todos forman parte de lo que él llama su familia", avanza la historia.

Robertito Funes se mostró con sus diez perros rescatados de la calle

El texto acompaña un video donde se lo ve al periodista rodeado de sus perros rescatados de la calle contando brevemente la historia de cada uno.

¿Qué dijeron en las redes sobre el posteo sobre Robertito Funes y sus perritos?

Lo cierto es que, lejos de conmover generó el efecto contario. La mayoría de los internautas vincularon la publicación con lo sucedido el fin de semana donde calificó de "tonto importante" a un empleado que le pidió que solo le pidió esperara unos minutos para hacer la nota debido a que estaba trabajando en ese momento.

Funes Ugarte tomó nota de las críticas generalizadas hacia él y le terminó pidiéndole disculpas al empleado, de nombre Joaquín. Sin embargo, la situación escaló.

El joven fue entrevistado en Olga, la empresa emitió un comunicado y los internautas pasaron -en menos de 24 horas- de apoyar a la empresa a dejarla de seguir en sus redes luego del testimonio del trabajador.

"Hubieran esperado un mes aunque sea para limpiarle la imagen son muy obvios", "Es de manual como las personas con un absoluto desprecio por la dignidad humana de los demás son rescatistas de perritos" y "Qué justo que hoy metan esta nota che ¿Lavada de cara?", fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse debajo de la publicación de La Nación en la red X.