Julieta Poggio sufrió un fuerte ataque de llanto en MasterChef Celebrity (Telefe) y sus compañeros se acercaron para poder ayudarla.

Este martes 17 de noviembre, por decisión del jurado, los participantes tuvieron el desafío de cocinar galletas danesas en una nueva gala de eliminación, lo que provocó algunas dificultades en ciertos concursantes durante la preparación.

Uno de los momentos más preocupantes fue el de la ex Gran Hermano (Telefe), quien protagonizó un momento de angustia luego de que se le rompan sus galletitas. "Se me abrieron", expresó, mientras que Pablo Giralt aseguraba que "estaba sufriendo un ataque de pánico".

"Voy a hacer otras", dijo Julieta. Luego, Karina Mazzocco intentó tranquilizarla y le aclaró: "Todavía tenés un montón de tiempo, Juli. Tranquila. Respirá".

"Juntemos todo para Juli, dale", gritó Giralt para ayudar a su compañera entre todos, pero la participante agradeció el gesto y aclaró que "ya tenía todos los ingredientes y que solo necesitaba volver a prepararlo".

"A veces cuando te pasa eso, solamente necesitás que alguien venga y te diga 'respirá, tranquila, vamos para adelante'", confesó Pablo.

Finalmente, el humorista "Campi" también se acercó a su cocina para intentar ayudarla y afirmó: "Yo estoy en el medio del quilombo, pero si tengo la oportunidad de ayudar a los compañeros, yo me doy cuenta que me hace bien a mí".

A pesar de la desesperación del momento, Julieta Poggio logró terminar con sus galletitas a tiempo y recibió elogios por parte del jurado.

"Están muy bien. Tienen lo característico: un leve dorado. Se siente el gusto a manteca, el rizado ”, le manifestó Damián Betular, mientras que Germán Martitegui coincidió con él sobre el "pirotín manchado" y agregó que "la caja es linda y las tres variedades son ricas”.

Al deliberar, los jurados coincidieron en que “esperaban un desastre” y que terminaron sorprendidos por el buen nivel que mostraron los participantes a pesar de algunos errores. “Hacía rato que no pasaba esto. Todos tienen todo muy bien algo y alguna cosita a mejorar”, explicó Betular.

Luego, comunicaron que las mejores galletas fueron las de Pablo Giralt, Julieta Poggio y Karina Mazzocco, y dejó para lo último a Rocío Robles y Edith Hermida. Sin embargo, Damián reveló que ninguna iba a ser eliminada.

“La participante que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es… ninguna. En una prueba tan difícil sería injusto eliminar a alguien porque nadie cometió un error grave. La verdad es que los nueve merecen estar una semana más. Igual les avisamos que descansen porque esto es un quiebre y la semana que viene va a ser muy difícil”, concluyó Betular.