Mariana Fabbiani habló luego del alta médica de su marido, Mariano Chihade, y agradeció las muestras de cariño que recibió en los últimos días.

El fundador de la productora Mandarina fue intervenido en el Instituto Fleni luego de que una resonancia magnética de cerebro identificara una imagen nodular.

Tras la preocupación, el domingo 22 de noviembre se conoció un nuevo parte médico oficial, el cual indicó el alta del empresario: "En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre".

"Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación", señaló el comunicado, firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi.

Luego de la buena noticia, Mariana Fabbiani utilizó sus redes sociales para contar cómo avanza la recuperación de su esposo y destacó el trabajo de los profesionales que lo atendieron en el Instituto Fleni.

"¡Ya en casa! Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo", comenzó la conductora de DDM (América TV).

"Nos sentimos muy conmovidos y acompañados. Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza", añadió.

En otro escrito en sus historias de Instagram, Mariana le agradeció también a los médicos y especialistas en salud que estuvieron al pendiente de su marido.

"Quiero dar las gracias al Fleni por su excelente y cariñosa atención. Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil", manifestó.

"Y cada uno de ustedes por rezar, por cada estampita que me acercaron, por los abrazos espontáneos que recibí cada vez que salí a tomar aire y por los miles de mensajes que intento responder de a poco", continuó la presentadora.

"Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante", concluyó esperanzada Mariana Fabbiani.

¿Qué le pasó a Mariano Chihade?

Mariano Chihade fue operado el miércoles 18 de noviembre en la sede Belgrano de Fleni, donde había ingresado el martes para realizarse estudios programados luego de que una resonancia magnética de cerebro identificara una imagen nodular.

Según el parte médico difundido posteriormente, la intervención se desarrolló sin complicaciones y el productor permanece en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.

El primer comunicado de la institución había informado que Chihade se encontraba clínicamente estable y que sería sometido a una cirugía, mientras se completaban los estudios y evaluaciones correspondientes.

El productor es fundador de Mandarina Contenidos, empresa responsable de distintos ciclos televisivos, y está casado con Fabbiani, con quien tiene dos hijos.