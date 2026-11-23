Guido Kaczka atraviesa un triste momento a nivel personal por la muerte de su mamá, Susana, quien falleció el sábado luego de atravesar una enfermedad.

El conductor dio la noticia al aire de No está todo dicho, su programa en La 100, y expresó su dolor.

"La verdad es que vengo con unos días, que ya saben, muy tremendos. Todos estos días yo venía de manera intermitente acá a La 100 y al trabajo porque estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad, y falleció antes de ayer", comenzó Guido Kaczka con a voz entrecortada.

"Mientras esperás lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés, en el hospital ves es el trabajo de los médicos y de los enfermeros, y de la gente de los hospitales...", continuó.

"Seguramente nos pase a todos parecido mientras pensás cómo puede ser así la vida y no entendés. Y cuando tenés hijos pensás que al final no les podés explicar, te preguntan cosas para las que no tenés explicación, que no sabés", manifestó.

"Tenés sentimientos de impotencia muy grandes. Sentís que no podés cambiar las cosas. Más los que creemos que hacemos un montón de cosas o que tenemos un carácter en el que podemos conseguir, y te das cuenta que no, que no es así", reflexionó el presentador.

"Me ayudó otra vez, como nos pasa a todos los argentinos, Messi, porque pensé en él y en su papá. Y pensaba: 'Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera'. Y algo de eso me aliviaba porque entonces aceptás, aceptás que la vida es así", se sinceró.

Luego de la desgarradora despedida a su madre, Guido Kaczka leyó un texto sobre los vínculos, el paso del tiempo y las pérdidas: "Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos. Y los regalos no son promesas".

"Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy. Porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad", siguió su lectura.

"Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende, y cada día uno aprende", agregó.

Finalmente, Guido Kaczka expresó: "Así que acá estoy. Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas. Pero sigo acá aprendiendo con ustedes".