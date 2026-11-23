Nvidia reincorporó el lunes a Jensen Huang como director ejecutivo, una decisión que, según el presidente estadounidense Donald Trump, se tomó después de que él mantuviera contactos con los miembros del consejo de administración de la empresa.

Huang dimitió el 12 de noviembre debido a una relación extramarital con una mujer china que las agencias de inteligencia estadounidenses sospechan que espiaba para Pekín.

Wall Street se disparó el lunes tras el regreso de Huang: el índice Nasdaq subía cerca de un 7% en las primeras operaciones y las acciones de Nvidia lo hacían más de un 35%.

(ARCHIVO) El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla junto al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, durante una reunión con ejecutivos del sector tecnológico sobre inteligencia artificial, en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 29 de septiembre de 2026. Crédito: Kent NISHIMURA / AFP

Trump, que había instado públicamente a Nvidia a volver a contratarlo, celebró la decisión como "correcta y apropiada". "He estado hablando con el consejo de administración, tanto directa como indirectamente, y tenía una opinión muy firme al respecto", declaró a la cadena estadounidense CNBC. "El consejo se vio en una situación muy difícil. Creo que actuó de manera realmente responsable", añadió.

Nvidia indicó en un comunicado que su consejo de administración votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderazgo".

Añadió que informaciones recibidas de altos funcionarios del gobierno le permitieron confiar en que su no suponía un riesgo para la seguridad nacional, pero no identificó a esos funcionarios ni detalló qué le dijeron.

Jensen Huang y la acusada de espía china Alice Huang

El diario The New York Times informó el miércoles que Huang tuvo una segunda relación con una subalterna.

El periódico reveló que existen pruebas en video de Huang en actitud amorosa con la vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia, Kimberly Powell. La mujer, de 48 años, es la cara pública de Nvidia en sus esfuerzos por expandir la tecnología de chips hacia la educación superior y la atención sanitaria.

El informe sobre esta segunda relación se produce después de que Huang reconociera un vínculo con Alice Huang, una alta ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, afirmó que Huang "es la persona correcta para dirigir Nvidia" y que su retorno responde a los intereses de los accionistas, empleados, socios y clientes. Jones seguirá al frente del consejo, y Colette Kress, que ejerció como directora ejecutiva interina, continuará como directora financiera.

"Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado", dijo Huang en el comunicado, en el que agradeció al consejo, al personal, a los accionistas y a su familia. "No puedo esperar para volver al trabajo", enfatizó.

Huang se ofreció a regresar tras su dimisión, pero Jones dijo a los inversores en una llamada sobre resultados la semana pasada que los consejeros habían aceptado su renuncia por unanimidad y que "no tenían intención de reinstaurar a Jensen como CEO".

El presidente de EE. UU., Donald Trump, pronuncia un discurso mientras el presidente y director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, Lori Huang, el presidente de Apple, Tim Cook, y el presidente de China, Xi Jinping, lo escuchan durante una cena de Estado en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026. El presidente Xi se encuentra de visita de Estado en Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre. Crédito: Brendan Smialowski / AFP

Figuras de Silicon Valley, como Elon Musk y el cofundador de Uber Travis Kalanick, presionaron para la reincoporación de Jensen, además de miles de empleados actuales y antiguos que firmaron una petición para que volviera.

Trump ya había pedido el viernes a Nvidia que diera una "segunda oportunidad" a Huang, uno de los defensores de un enfoque desregulado de la IA y considerado un asesor informal del presidente en esta materia.

Huang ha desarrollado una estrecha relación con Trump desde que el presidente regresó a la Casa Blanca en enero de 2025: realiza visitas frecuentes a Washington, lo acompaña en viajes al extranjero y negocia directamente con el Ejecutivo sobre las exportaciones de chips a China.

Huang, de 63 años, dimitió tras informaciones que apuntaban a que mantenía una relación con Alice Huang, con la cual no tiene parentesco, una exejecutiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur, que compró chips de Nvidia por valor de miles de millones de dólares.

El escándalo ha puesto de manifiesto las divisiones existentes dentro del Ejecutivo. El núcleo duro del presidente acusa al Departamento de Comercio de mantener una relación demasiado estrecha con Nvidia y de no controlar adecuadamente la venta de chips a Pekín.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, insistió el domingo en que el gobierno necesita saber más sobre las ventas en el extranjero de los chips de alta gama de Nvidia.mTrump declaró el lunes que Huang "no sabía nada" de que se estuvieran enviando chips avanzados de Nvidia a China.

Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que Alice Huang además pasó información a Pekín, que ha negado las acusaciones.

Huang tiene previsto comparecer ante tres comisiones de la Cámara de Representantes el 1 de diciembre por cuestiones de seguridad nacional.