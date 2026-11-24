Maru Botana estuvo presente en un nuevo programa de MasterChef Celebrity (Telefe) y sorprendió a todos cuando reveló quién era el futbolista que se comunicó con su hija Sofía Solá para invitarla a salir.

La noticia surgió cuando la jurado se acercó a la estación de Pablo Migliore para darle consejos sobre la preparación que estaba haciendo junto a una de las integrantes de Chapeaux, ganadores del reality Popstars (Telefe), que presentaron su nuevo tema en el programa.

En ese momento, el participante aprovechó para preguntarle a la cantante si tenía algún interés de conocer a algún jugador de fútbol y ella respondió: "Estamos tranquilas, estamos enfocadas".

A partir de ese intercambio donde la artista aclaró que "no tenía intenciones de que le presentaran a nadie", Maru Botana aprovechó el momento para revelar una situación que vivió con su hija.

"Buen consejo. ¿Sabés qué a la mía le pasó eso? Los futbolistas son bravos. Hasta le invitaron la cancha de Boca", compartió la cocinera.

La anécdota dejó sorprendido al participante y preguntó: "¿A la tuya le pasó? ¿Y?". Sin dar tantos detalles, Maru contestó: "Y fue".

De esta manera, se confirmó que, en algún momento, Pablo Migliore intentó seducir a Sofía Solá, pero se ve que todo quedó solo en un acercamiento y alguna salida entre ellos.

¿Qué dijo Maru Botana sobre las críticas que recibió por su actuación en MasterChef?

Maru Botana fue objeto de miles de críticas y memes por su forma de probar las preparaciones en MasterChef. Ahora, la cocinera decidió romper el silencio y hablar al respecto en Sálvese quien Pueda.

"Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones, así que no miro nada", comenzó la cocinera cuando le consultaron por las críticas que recibe. Sobre la cantidad de comida que prueba, respondió: "Yo como muy poquito, como un pajarito".

"No necesito comer tanto. Hace más de 30 años que cocino y sé cuándo las cosas están ricas, bien, mal…", continuó Maru Botana. Y cerró dejando en claro que no tenía tiempo de ver ningún meme: "Tengo siete hijos, programas, ocho locales".