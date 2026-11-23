El domingo 22 de noviembre, Masterchef Celebirty fue lo más visto de Telefe y del día en general. Sin embargo, bajó 1.1 puntos respecto a la última emisión, indica IBOPE.

Los participantes lidiaron con un momento lleno de emoción durante la noche de beneficios de la semana 8 de Masterchef Celebrity Argentina 2026 cuando levantaron las cajas misteriosas y se encontraron con sus cuadernos de primaria en vez de ver distintos ingredientes para cocinar.

Josefina “China” Ansa, Hernán “Mala Fama” Coronel, Lizy Tagliani, Marta Fort, Sebastián Presta, Karina Mazzocco, Nazareno Casero y Julieta Poggio recibieron cartas escritas por sus maestras de primaria. Algunos de ellos lloraron, como la China al recordar ciertas carencias de su infancia. “El colegio para mí fue una contención cuando no tenía casa o no teníamos para comer. Mi mamá me mandaba la vianda de pan con manteca y yo comía con mis maestras”, recordó la periodista.

El segundo programa de Dominbord en América TV, a las 22 hs, con Tomás Rebord en la conducción, midió 0.7 puntos. Bajó 1 décima respecto a su debut. Aún así, logró ingresar entre los cinco programas más vistos del día en el canal.

Los más vistos de Telefe: MasterChef Celebrity 10.9. MasterChef Celebrity la definición 9.2. Pasapalabra 6.1. Juego chino 5.2. "Deja vu"/ La peña de Morfi 3.5

MasterChef Celebrity 10.9. MasterChef Celebrity la definición 9.2. Pasapalabra 6.1. Juego chino 5.2. "Deja vu"/ La peña de Morfi 3.5 Los más vistos de El Trece : La familia Ingalls 3.1. "Calabozos y dragones" 2.8. "007 Casino royale", "Amor a primer mensaje" 2.6. Almorzando con Juana 2.5. El mundo del espectáculo "parpadea dos veces" 1.8

: La familia Ingalls 3.1. "Calabozos y dragones" 2.8. "007 Casino royale", "Amor a primer mensaje" 2.6. Almorzando con Juana 2.5. El mundo del espectáculo "parpadea dos veces" 1.8 Los más vistos de América TV: GPS 1.5. Infama 1.1. Secretos verdaderos 0.9. Infama la previa, Mauro Szeta presenta 0.8. Dominbord, Especiales América 0.7

GPS 1.5. Infama 1.1. Secretos verdaderos 0.9. Infama la previa, Mauro Szeta presenta 0.8. Dominbord, Especiales América 0.7 Los más vistos de El Nueve : Turismo carretera La final 1.4. Turismo carretera La previa 1.2. Turismo Carretera El podion1.0. Implacables 0.8. BA emergencias 0.5

: Turismo carretera La final 1.4. Turismo carretera La previa 1.2. Turismo Carretera El podion1.0. Implacables 0.8. BA emergencias 0.5 Los más vistos de Canal 7: El angelus, La Santa Misa 0.7. Hay música siempre, Se siente Argentina, Sorteo quini seis 0.4. rodar, Se siente Argentina 0.3. El Cálamo y su mensaje, Encuentro en la cúpula, Gigantes del Sur, Imperdibles, Se siente Argentina 0.2. Hoja de ruta, pampero tv, Productores 0.1

El angelus, La Santa Misa 0.7. Hay música siempre, Se siente Argentina, Sorteo quini seis 0.4. rodar, Se siente Argentina 0.3. El Cálamo y su mensaje, Encuentro en la cúpula, Gigantes del Sur, Imperdibles, Se siente Argentina 0.2. Hoja de ruta, pampero tv, Productores 0.1 Los más vistos de Net TV :Caso cerrado 0.4. "el siciliano", "soldado universal" 0.3. "jugada cruzada", Fiestas Argentinas, Intelexis, Todos podemos viajar 0.2. Orden en la sala 0.1

:Caso cerrado 0.4. "el siciliano", "soldado universal" 0.3. "jugada cruzada", Fiestas Argentinas, Intelexis, Todos podemos viajar 0.2. Orden en la sala 0.1 Los más vistos de Alpha TV: Cine alpha "En retirada" 0.1.

El top five

MasterChef Celebrity 10.9 MasterChef Celebrity la definición 9.2 Pasapalabra 6.1 Juego chino 5.2 "Deja vu"/ La peña de Morfi 3.5

Los promedios