Roberto Funes Ugarte se enojó con un empleado de un puesto de comidas por no darle una nota y desató un verdadero escándalo. En las redes salieron a bancar masivamente a la empresa de gastronomía hasta que Joaquín, el trabajador, habló y todo se dio vuelta.

¿Qué pasó luego del enojo de Robertito Funes con un empleado de un puesto de comidas?

Se puede decir que pasó de todo, en pocas horas y a un ritmo vertiginoso. El pedido del cronista de LN+ a la empresa de que no tomen gente con la supuesta mala actitud del empleado con el que intentó dialogar y al que calificó de "bobo" en vivo se le volvió en contra como un boomerang. Las redes explotaron de indignación por la saña con la que increpó al joven y el conflicto escaló.

Enseguida, la firma recibió una oleada de seguidores en su cuenta de Instagram a modo de apoyo y recibieron una enorme cantidad de comentarios destacando la respetuosa actitud de Joaquín que priorizó atender a los clientes por sobre la nota de Robertito, que salió por todos lados dando su versión de los hechos al advertir el repudio generalizado que provocaron sus palabras.

Sin embargo, todo cambió cuando el empleado en cuestión visitó Sería Increíble (Olga) y apuntó contra la empresa de comidas. "La empresa Crostita no se pronunció al respecto, o por lo menos para con los empleados. Ocurrió todo esto y no le mandó un mensaje a los empleados para preguntarle cómo estaban", lanzó.

Y agregó que la firma sí aprovechó la polémica para promocionarse: "Pero se subió a la ola de los seguidores, publicaba historias en Instagram, subió un sándwich, hizo un reel, o sea todo en menos de 12 horas, vieron que la pegaron. Pero a los empleados no les llegó un mensaje o una pregunta de cómo estaban".

Incluso, Joaquín ventiló que la dueña al principio se enojó por no haber dado la nota con Robertito: "Una de otras personas que estaba encargada de lo que es el servicio de Crostita, específicamente de la carpa, entró al local diciendo que la dueña llamó puteando porque no le dieron una entrevista a Robertito".

El empleado dijo que al rato cuando la dueña vio el masivo apoyo en las redes tras lo sucedido con Funes Ugarte, dejó de molestarle: "A los dueños les molestó, pero después no les molestó tanto. Después subieron un reel… fíjate que los dueños etiquetaron en el reel a ellos mismos".

Joaquín renunció a su empleo luego del altercado con Funes Ugarte.

Ante lo expuesto, enseguida Nati Jota le preguntó si iba a dejar de trabajar en Crostita, recibiendo una respuesta afirmativa por parte del entrevistado. Finalmente, Joaquín aseguró que no le interesa la fama y que toda esta situación le resulta incómoda. Y aclaró que el único motivo que lo llevó a ir a Olga es para visibilizar el maltrato que sufren los empleados en el rubro gastronómico.

"Yo no quería venir, vine porque creo que hay muchas personas que trabajan en el rubro gastronómico que están empatizando con este momento. O sea, personas que trabajan los feriados, los domingos, trabajan 12 horas, donde los dueños no les ofrecen un almuerzo, una botella de agua y se tienen que fumar estas cosas", explicó.

¿Qué dijo la empresa después de la renuncia del empleado que tuvo el altercado con Robertito Funes?

Luego de la visita de Joaquín al programa de streaming y de revelar toda la trastienda de lo sucedido, según su testimonio, el apoyo recibido en las redes a la firma se esfumó en cuestión de horas. Muchos que habían comenzado a seguir su cuenta dejaron de hacerlo, y los mensajes recibidos se volvieron críticos.

El comunicado de la firma tras la renuncia del empleado

Ante esta situación, decidieron salir a apagar el incendio con un comunicado. "Hola a todos. Somos Crostita, un pequeño y reciente emprendimiento que arrancó con muchas ganas y mucho laburo", comenzó el texto.

"Queremos aclarar algo sobre lo que pasó el 22 de noviembre en nuestro puesto del Fuga Fest. Por un lado, ser contundentes en que no compartimos para nada el trato que recibió Joaquín por parte del periodista Roberto Funes. Joaquín actuó como pudo y siempre fue respetuoso", continuó el comunicado.

El interés de la empresa era dejar en claro que Joaquín no fue despedido tras el incidente, sino que la decisión fue del empleado: "Desde ese mismo día estuvimos en contacto con él, y NUNCA lo despedimos; sin embargo este lunes visitó un programa de streaming y ahí avisó que decidió cerrar su etapa con nosotros".

También aclararon que nunca quisieron hacer marketing con lo sucedido: "Tampoco buscamos sacar ningún provecho de lo que le pasó. Escribimos esto solamente porque estuvieron circulando cosas que no son ciertas".

Finalmente, agradecieron el apoyo recibido en las redes tras el altercado protagonizado por Robertito Funes Ugarte y Joaquín.

¿Qué dijo Roberto Funes Ugarte sobre lo sucedido?

Luego de la viralización del recorte donde el periodista insulta a un joven que estaba empaquetando pedidos porque le negó una nota, la situación escaló y se generó un debate en las redes sociales.

El empleado del local gastronómico, de nombre Joaquín, salió al aire de Sería Increíble (Olga) este lunes y dio detalles de lo sucedido: "Lo que se ve en el video es lo que ocurrió, no hay más. Estábamos en el servicio, era temprano y llega este señor. Yo estaba dirigiendo todo el servicio con las cocineras detrás mío, mi rol era el de director general del evento, fijarme que todo esté bien".

"En un momento estaba la cajera y me dice 'viene Robertito' y listo, pasa lo que pasa en el video y eso es todo lo que pasa", reafirmó, luego de que Funes asegurara que previamente lo destrató.

"Honestamente yo seguí laburando, no le di más entidad. Yo estaba concentrado en mi trabajo, no frené ahí. Dije 'es un periodista y va a entender que no puedo dar la nota'. Me enteré todo más tarde", añadió.

En otra parte de la charla, Joaquín apuntó contra el local por no defenderlo tras la polémica y por utilizar el conflicto para ganar visibilidad en las redes sociales.

Robertito Funes Ugarte, por su parte, salió al aire de LN+ y, más tranquilo, se refirió a lo ocurrido: "Hace más de 20 años recorro las calles y busco darle difusión a los gastronómicos y emprendedores. Ayer fui a la Fugazzeta Fest y me encontré con Joaquín, que estaba trabajando allí".

"Estaba haciendo el móvil, le pregunté a su compañera si quería mostrar el sándwich y me dijo que hablara con él. Hubo una confusión ahí y yo sentí que no era bienvenido en el lugar", continuó.

"Cuando le pedí que me mostrara lo que estaba haciendo, sentí algo despectivo de su parte. Me corrí de la situación y dije lo que dije... Le pido discupas a Joaquín si le molestó", añadió.

"Le quiero pedir disculpas a Joaquín si se sintió ofendido. Yo no pedí que lo echaran, dije que la gente más grande tiene mejor trato, pero no fue mi intención ofenderlo", aclaró.

Por último, Robertito negó su salida del canal por este conficto: "Yo sigo en LN+, por supuesto, no solamente hasta fin de año, sino en la temporada de verano. No me echaron".