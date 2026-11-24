Marta Fort fue vista con Pablo Migliore en un boliche y comenzaron a crecer los rumores de romance entre los dos participantes que forman parte de MasterChef Celebrity (Telefe). Sin embargo, aclaró cuál es su verdadero vínculo con él.

¿Qué dijo Marta Fort sobre su posible romance con Pablo Migliore?

Tras la escandalosa separación de Juan Manuel Ramírez luego de tres meses de haberse conocido, se viralizaron algunas imágenes de una salida nocturna que tuvieron la hija de Ricardo Fort y el exfutbolista en el club de Pacheco.

Lo que más llamó la atención fue cuando Pablo Migliore agarró de la cintura a Marta Fort mientras se reían y todas las personas los grababan, pero luego hizo un gesto de sacarse la alianza y tirarla al público, lo que alimentó los rumores de romance.

A pesar del video, Marta Fort salió a responder las consultas en su cuenta de Instagram y desmintió un romance entre ellos. "Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que sea mi chongo”, expresó, haciendo referencia al tipo de hombre que podría conquistarla, según lo que contó alguna vez.

Además, la influencer afirmó que no eran los únicos que se encontraban en el boliche. "Es un cag* de risa y compartimos con todos mis compañeros de Master Chef esa noche también. Muy lindo grupo”, explicó.

Marta Fort sobre los rumores de romance con Pablo Migliore. (Captura Instagram: @martacfort)

De esta manera, Marta Fort desmintió su romance con Pablo Migliore y aseguró que solo se trata de la buena onda que tiene con sus compañeros en el reality culinario.