¿Quiénes son las integrantes de Chapeaux, la banda formada en Popstars 2026?

Juana Distefano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro son las integrantes de Chapeaux, el grupo formado en Popstars 2026, por decisión del jurado compuesto por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García.

¿Quiénes son las ganadoras de Popstars 2026?

Kala Bidner, Mía Piñeiro, María Adolfina Pérez, Juana Distefano y Magalí Altamirano. Crédito: Telefe

El jurado se reunió a solas con cada finalista en el capítulo número 40 y último de la competencia para darles a conocer qué sucedería con ellas.

Al finalizar el último capítulo del programa conducido por Nico Vázquez se emitió el primer videoclip oficial de Chapeaux cantando “Me provoca”, tema que ya venían ensayando desde hace semanas y que por primera vez cuenta con las voces oficiales de las ganadoras de Popstars. Ya están a la venta las entradas para el primer show de la banda en el Movistar Arena el 21 de enero de 2027-

Juana Distefano

“Creo que el amor que tengo por la música lo tengo desde toda la vida. Nunca me imaginé haciendo otra cosa, yo solo quiero estar en el escenario”, declaró. “Era fan de Violetta y a los 12 la pude conocer a Tini y canté con ella. Grabé un video con ella, yo con mi ukelele y ahí dije ‘en un futuro puedo hacer esto’. Nací para poder transmitir un mensaje y me encantaría dejar un legado porque quiero esto para toda mi vida”, aseguró la participante que se inició con el número 2290.

Distefano fue la primera en enterarse que era parte de Chapeaux en la final emitida el martes 3 de noviembre de 2026.

Mía Piñeiro

“Siento que la música es mi mejor amiga, realmente. Atravesé muchos problemas en mi vida que me hicieron perderme a mí misma y creo que ella fue la única que me encontraba, la única que estaba ahí para mí”, expresó la joven de 18 años nacida en Buenos Aires.

Mía dijo en más de una oportunidad que “siente una luz dentro suyo cuando canta, a punto que siente que está volando”.

“Tengo un legado familiar, con abuela y mamá cantante, por lo que crecí con música y ella siempre formó parte de mí. Eso se lo debo a ellos”, indicó la hija de Ce Suárez Paz, cantante, y descendiente directa del reconocido violinista Fernando Suárez Paz.

Magalí Altamirano

“Siento que la música siempre estuvo en mi familia, durante cada fiesta, y creo que desde ahí me nacieron las ganas de ser la que se para arriba de la mesa y hace un show para todos”, declaró ante las cámaras del reality.

Magalí empezó a estudiar comedia musical a sus 10 años de edad y ese fue el momento en el que se dio cuenta lo mucho que ama cantar. “Deseo ser una popstar porque creo que se lo debo a mi yo chiquita y a mi familia por siempre estar ahí. Mi mamá me enseñó a ser una mujer laburadora, ella laburaba en las puertas de los teatros durante las vacaciones de invierno porque en mi familia por lo general son vendedores ambulantes. Ella me dijo que algún día me iba a ver en un cartel de esos teatros”, reveló.

“Deseo con todo mi corazón que eso suceda. Me muero por tener 20 años y sentirme una mujer así y que mi familia me vaya a ver”, indicó Magalí antes de saber que iba a ser parte de Chapeaux.

María Adolfina Pérez

Oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos, María Adolfina afirma que “cantó desde que tiene memoria”. “Mi sueño y plan A siempre fue ser cantante. Popstars me dio la seguridad y fortaleza para enfrentar ese sueño”, reveló en el reality.

“Desde siempre me dieron mucha pelota, desde que soy chica me dieron lugar en los bares para cantar. Me tuvieron mucha fe y desde chiquita me decían ‘acordate de mí cuando seas famosa’. En su momento yo no lo veía ni me tenía fe y Popstars fue la confirmación de que me tengo que dedicar a esto”

Tras conocer la noticia, la artista miró a cámara y dejó un mensaje emotivo para todas las personas que son de lugares pequeños y que quizás no se animen a ir por su sueño. “Gracias a Entre Ríos y a Basavilbaso en especial. Siempre veo que hay nenas que me mandan saludos, quizás viven en el campo, en medio de la nada y no se animan a empezar canto o baile. Yo les digo que lo hagan”, dijo Adolfina entre lágrimas.

Kala Bidner

“Para mí, estar acá en Popstars y haber llegado a esta instancia es una locura y estoy muy feliz y agradecida”, expresó la participante cuando se encontraba en la etapa de los talleres intensivos, ya tiempo después de haber superado el casting inicial con el número 2246.

A sus 22 años, haber ingresado al reality de Telefe fue definitivamente un sueño para Kala. “Cantar es mi vida entera. Si no canto, no tengo felicidad ni motivación, no tiene sentido mi vida. Cantar es todo, vivo y respiro por esto”, aseguró.

“Me di cuenta acá que un grupo me gusta más que ser solista. Me encanta estar y disfrutar con amigas, el compañerismo, lo disfruto más que cantar como solista. Tengo todo para hacerlo y ojalá pueda quedar”, expresó la joven que nació en Buenos Aires, que a sus 9 años compartió escenario con Franco de Vita en el Luna Park y que en 2022 entonó el Himno Nacional Argentino en la previa de un partido de la Selección.

¿Quién fueron eliminadas en la final de Popstars?

Las participantes eliminadas en la final fueron Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich.