Rating: cuánto midió MasterChef Celebrity, Pasapalabra y Avenida Brasil en Telefe

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El jueves 5 de noviembre, MasterChef Celebrity fue lo más visto de Telefe, mientras que Pasapalabra y Avenida Brasil se mantuvieron en el top five. Es mi sueño lideró en El Trece y Bendita le ganó a LAM en el prime time.
Los más vistos de Telefe: Masterchef Celebrity 13.1; MasterChef Celebrity: la definición 9.8; Pasapalabra 9.5; Telefe noticias 8.3; Historias de corazón: Avenida Brasil 7.6
Los más vistos de El Trece: Es mi sueño 5.4; Telenoche 4.8; El Zorro y Otro día perdido 4.6; Ahora caigo y Mediodía noticias 4.3; Puro show 2.9
Los más vistos de América TV: LAM 3.2; Sálvese quien pueda 3.0; América noticias e Intrusos 2.9; Primicias Ya 2.8; Lape club social informativo 2.0
Los más vistos de El Nueve: Bendita 3.8; Qué mañana! 2.9; Bienvenidos a ganar y Telenueve al mediodía 2.5; Telenueve central 2.3; Telenueve al amanecer 2.1
Los más vistos de Canal Siete: Mediodía bien arriba II 0.4; ADN Buena salud, Mediodía bien arriba y Se siente Argentina 0.3; Canal 7 noticias (Central), Canal 7 noticias (Mediodía), Economistas, Estamos en una, Iluminadas y La noche es nuestra 0.2; Canal 7 noticias (Noche), Feliz vida y Las mañanas con Andino 0.1
Rating: todos los números del jueves 5 de noviembre
El top five
MasterChef Celebrity 13.1
MasterChef Celebrity: la definición 9.8
Pasapalabra 9.5
Telefe noticias 8.3
Historias de corazón: Avenida Brasil 7.6
Los promedios
Telefe 7.6
El Trece 3.9
América TV 2.5
El Nueve 2.2
Canal Siete 0.3