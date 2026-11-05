Laurita Fernández aclaró por qué no formará parte del nuevo programa de Marley

Marley prepara su vuelta a Telefe con el ciclo "Minuto para Ganar" y se confirmó que lo acompañará Momi Giardina. Sin embargo, otro de los nombres que sonaban era Laurita Fernández, quién aclaró por qué no participará en el programa.

¿Qué dijo Laurita Fernández sobre "Minuto para Ganar"?

Fue Majo Martino quién reveló que habló con la bailarina y expresó: “Ella me dice: ‘Me tantearon de muchísimos programas de tele, pero no coincidían con la gira que estoy haciendo de teatro. Pero de ese programa nadie me llamó’”.

Por último, la panelista reveló sobre su charla con Laurita Fernández: “La frase de Laurita es: ‘Marley es un capo, me llevo bárbaro con él. Es un genio, pero nunca me llamaron de Minuto para ganar’”.

¿Qué había dicho Juan Etchegoyen sobre la participación de Laurita Fernández en "Minuto para Ganar"?

“Hace unos meses estaban buscando la compañera para Alejandro en su vuelta al canal para hacer Minuto para Ganar. Finalmente quedó Momi Giardina, pero había otras famosas en carpeta que fueron rebotadas, una es Laurita”, reveló el periodista en Mitre Live y agregó: “Alguien me dijo que si Marley daba el ok, Laurita arribaba a la pantalla de Telefe porque tiene mucho más currículum que Momi como conductora, pero evidentemente la buena química pesó más y le dijeron al manager de Lau que se quedaban con Momi”.

Por último, Juan Etchegoyen cerró sobre Laurita Fernández y Marley: “A mí no me consta que Marley la haya bajado, pero está claro que no hizo mucho para que Laurita quede. A mí me dijeron que fue expresa decisión del canal. Esto me lo asegura un alto ejecutivo del canal de las pelotas. Pero me lo preguntó una y otra vez”.