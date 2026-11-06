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Flor Vigna sorprendió al hablar de sus serios problemas económicos. Invitada al streaming de Martín Cirio, la artista reveló que arrastra una importante deuda y explicó que ese problema fue uno de los motivos que la llevaron a buscar una nueva fuente de ingresos en una plataforma de contenido para adultos.
¿Por qué Flor Vigna empezó a vender contenido en OnlyFans?
La conversación comenzó cuando Martín Cirio le preguntó directamente cómo había llegado a OnlyFans, si estaba arrepentida de la decisión y si había conseguido ganar dinero. Antes de responder, Flor aclaró que iba a contar su experiencia personal y que no pretendía hacer apología de ese tipo de plataformas.
"Tengo una deuda de 130.000 dólares con YouTube", reveló. Después explicó cómo se originó el problema económico: "Me cagaron. De una discográfica me dieron un adelanto, una parte se la quedó un manager", contó. Y agregó: "Pasaron esas cosas que en la música pasa muchísimo y nunca me termino de recuperar de esa deuda".
La cantante también explicó por qué sus videoclips no se traducen en ingresos disponibles para ella. "En realidad yo no cobro nada de YouTube. Le tengo que pagar, así que por favor sigan viendo los videoclips", comentó con humor.
Vigna reconoció que había apostado fuerte por su carrera musical, convencida de que la inversión daría resultados. Sin embargo, la realidad fue otra. "Cuando yo invertí en mi carrera de cantante, que me metí en este adelanto y todo, siempre pensé que iba a salir todo bien, y al final perdí fuerte", admitió.
En ese complicado contexto, Flor explicó que necesitaba encontrar una alternativa laboral que le permitiera generar ingresos por sus propios medios. "Yo no quería estar en tele y tampoco quería ser empleada", contó al describir el momento en el que empezó a evaluar otras posibilidades.
La idea de sumarse a OnlyFans apareció después de conversar con colegas que ya trabajaban en la plataforma. "Me iba cruzando con muchas colegas y yo les decía: '¿Y qué onda vos? ¿Cómo es la cosa? Yo no te juzgo de nada'", recordó.
Según relató, lo que terminó de interesarla fue la posibilidad de establecer un vínculo directo con sus seguidores. "Mucha gente me decía que lo que hacía la diferencia era que vos hablaras con tus fans y que vos podías poner tus límites", explicó. Después de escuchar esas experiencias, tomó una decisión: "Entonces dije: 'Arranco y veo qué onda'".
La artista remarcó que, desde que comenzó, mantuvo sus propias condiciones. "A partir de ahí siempre respeté mis límites", aseguró. Y fue todavía más explícita sobre el tipo de material que ofrece: "No hago nada explícito. Y el que quiera saber cómo es el contenido, se suscribe y va a hablar directamente conmigo".
Además, se ocupó de aclarar que no busca presentarse como un ejemplo ni convencer a otras personas de seguir sus pasos. "Yo no soy ejemplo de nada, no hago apología. Les estoy contando lo que a mí me pasa", sostuvo. Incluso dejó abierta la posibilidad de cambiar de opinión en algún momento: "Por ahí el próximo año vengo y les digo: 'Mirá, me equivoqué'".