Santiago del Moro confirmó que conducirá "Bailando con las Estrellas" en Telefe: los detalles

Santiago del Moro tendrá un nuevo proyecto en la pantalla de Telefe luego de conducir Gran Hermano Generación Dorada y reveló todos los detalles.

Según revelaron en Primicias Ya, el conductor será el encargado de llevar a cabo "Bailando con las Estrellas", el certamen internacional que tendrá su formato adaptado en Argentina.

El programa "Dancing with the Stars" (Estados Unidos) trata sobre figuras del espectáculos que prepararán distintas coreografías con bailarines profesionales donde el jurado les brindará cada devolución. Además, el público también participará de la competencia.

Bailando las Estrellas.

La idea es acompañar la evolución de los famosos sobre la pista: desde los ensayos, las presentaciones en el estudio hasta el recorrido final de cada participante.

Si bien hubo un momento en el que se evaluó la posibilidad del regreso de Got Talent Argentina, finalmente confirmaron que dieron marcha atrás con la nueva temporada del reality y apostarán por el formato internacional.

Por el momento, no se confirmó cuándo será la fecha de su estreno. Tampoco se dieron detalles sobre los participantes y los jurados que darán sus devoluciones.

Dancing with the Stars.

Tras darse a conocer la noticia, Del Moro salió a hablar en su programa radial en El Club del Moro (La 100) y confirmó: “Es cierto que estamos preparando algo muy lindo para el año próximo”.

Además, contó las primeras ideas que tienen pensadas con las autoridades: “Es el formato original de Dancing with the Stars. La idea es hacerlo con personas que bailen bien y que estén a la altura de un certamen tan importante”.

Sin embargo, el conductor aclaró que todavía faltan definir muchos detalles. “Todavía no hay jurado, no hay nada. Solo tuvimos charlas, teníamos este secreto bajo siete llaves”, remarcó.

Respecto a cuándo sería la fecha de su comienzo, afirmó: “Si les digo ahora les miento porque es cierto que lo vamos a hacer, pero es muy reciente aún. La idea es hacerlo el año que viene”.

Finalmente, Santiago del Moro aseguró que "esto es un proyecto que se emitirá antes de Gran Hermano 5".