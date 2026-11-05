Preocupación por Silvia Mercado: piden donantes de sangre para la periodista

La periodista y escritora Silvia Mercado atraviesa un delicado momento de salud. Es por eso que, desde Radio Con Vos 89.9, difundieron el pedido de donantes de sangre en nombre de la integrante de la emisora.

UPDATE: tras divulgarse la noticia, la Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales Valentina Etulain, aclaró en la red que la periodista Silvia Mercado no necesita, de momento, donantes de sangre como difundió Radio Con Vos 89.9 previamente en un escueto comunicado.

A través de sus cuentas en X (antes Twitter) e Instagram, Etulain explicó la situación de salud que atraviesa Mercado: "Quiero aclarar sobre el estado de salud de Silvia Mercado", anticipó, y continuó: "Estuve hace un rato con Silvia en la Clínica Bazterrica. Silvia está estable, haciéndose estudios y cuidada por el personal médico".

Aclaración sobre la salud de Silvia Mercado

Inmediatamente, remarcó: "No necesita dadores de sangre. En el caso de que se lleguen a necesitar avisaré por este medio. Pido por favor no difundir desinformación".

Cuando un internauta le preguntó ¿Qué le pasó? y ¿Cuál es el cuadro?, Etulain contó que el diagnóstico es una encefalopatia hepática. Luego, cuando otra le comentó que la había visto "muy mal ayer por la tele", la dirigente y consultora en comunicación política, sobre todo del PRO bonaerense, señaló que "Sí, se descompensó durante el programa".

¿Qué pasó con Silvia Mercado?

Este jueves 5 de noviembre, desde la cuenta de Radio Con Vos 89.9 en X (antes Twitter), y varios colegas, emitieron un pedido urgente de donantes de sangre. El lugar indicado es la Clínica Bazterrica (Av. Díaz Vélez 3973), en el barrio de Almagro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pedido por la salud de Silvia Mercado

Al momento de realizar esta nota, no hay detalles médicos oficiales. Solo trascendió la necesidad de donantes de sangre. El pedido generó preocupación entre amigos, colegas y oyentes.

¿Quién es Silvia Mercado?

Silvia Diana Mercado es una periodista con larga trayectoria en comunicación institucional del Estado como en diversos medios gráficos y televisivos, como Página/12, Infobae, LN+, El Cronista, Radio Jai y Radio Con Vos. Acreditada en Casa Rosada desde 2015, antes en el Congreso.

También es escritora, con libros sobre el peronismo y la política argentina.

Mercado fue consultora de la Organización Internacional de Migraciones (IOM, según su sigla en inglés), con sede en Washington, donde coordinó el Proyecto de Fortalecimiento Comunicacional Interno y Externo de la AFIP y fue responsable del Diseño de Estrategias de Promoción y Publicidad de Productos Agroalimentarios Argentinos en el Exterior, entre otras tareas.