Moria Casán rompió el silencio tras los rumores de que reemplazará a Mirtha Legrand en ElTrece

Tras los fuertes rumores sobre que podría reemplazar a Mirtha Legrand en el horario nocturno de ElTrece, Moria Casán decidió romper el silencio en diálogo con Intrusos y reveló qué sabe sobre el tema.

¿Qué dijo Moria Casán sobre reemplazar a Mirtha Legrand?

"No tengo idea chicos", comenzó la conductora frente al móvil del ciclo de América TV, y sumó: "Siempre es grato que se piense en mí. Nunca un reemplazo de nadie y mucho menos de Legrand, pero si no pudiera hacerlo, que se piense en mí para ocupar un lugar tan importante, por supuesto".

"Sé de lo que se trata el show. Mi propio programa lo tengo a la mañana. No es un anhelo, estoy feliz con lo que tengo, pero bienvenidas todas las propuestas", continuó Moria Casán sobre Mirtha Legrand y cerró: "Lo que me propongan. Nunca voy con algo mío a 'tratar de hacer', nunca tuve el ‘me gustaría hacer esto o lo otro’. Me gusta que me propongan, pero por ahora es todo sottovoce y no tengo idea. Por ahora lo mío es la mañana, el teatro y muchas cosas más, mi familia, mi vida y todo lo que tengo".

¿Qué se sabe sobre el posible reemplazo de Mirtha Legrand?

"La idea es que la noche de El Trece los sábados siga con una versión bastante similar a la que estamos viendo ahora, pero sin Mirtha Legrand", comenzó el periodista en el ciclo de América TV, dejando en claro que no será Juana Viale.

"El año que viene, las noches del sábado serían conducidas, en un formato similar a este, por Moria Casán", continuó Adrián Pallares y cerró sobre el reemplazo de Mirtha Legrand: "Se haría cargo de estas cenas o de algo similar. Moria le gusta mucho al canal. Me dijeron que Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio, televisión, lo que haya".