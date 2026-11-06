Mariana Nannis lanzó una desafortunada frase sobre su nieta y Alex Caniggia la fulminó: "Miseria Humana"

Mariana Nannis provocó un repudio generalizado luego de que lamentó que su nieta haya nacido en San Martín. Su hijo Alex Caniggia y padre de Venezia explotó de bronca y le respondió con todo.

¿Qué dijo Mariana Nannis sobre su nieta?

La expareja de Claudio Paul Caniggia volvió a protagonizar un escándalo familiar. Durante una comunicación telefónica con El Ejército de la Mañana (Bondi Live), la mediática realizó un comentario sobre el lugar de nacimiento de su nieta Venezia que generó indignación.

Todo comenzó cuando Santiago Riva Roy le preguntó directamente qué sentía por la hija de Alex Caniggia y si era cierto que la había discriminado por el origen de su madre. "¿Qué sentís por tu nieta? ¿Es verdad que la discriminaste por su mamá? Melody dice que tuviste una actitud racista con ella", planteó el periodista.

La respuesta de Nannis sorprendió al todos. Lejos de esquivar la consulta, hizo referencia a San Martín, localidad de la que es oriunda la bailarina: "No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació".

Ante el desconcierto de los integrantes del programa, Riva Roy buscó que explicara el sentido de sus palabras. "Estás mencionando el origen. Para vos es menos persona alguien por nacer en San Martín que vivir en Barcelona", le marcó. Nannis, sin embargo, rechazó esa interpretación y contestó: "Para mí la gente es buena o la gente es mala. Después vos tomalo como vos quieras".

Y amplió su razonamiento: "La gente que te ve una sola vez en su vida no puede decir que sos mala persona, porque te vio solamente 24 horas".

Antes de terminar abruptamente la comunicación, lanzó una provocación al conductor: "Si sos team Melody, llamala a ella a donde esté viviendo… San Martín o no sé dónde. Llamala y hablá con ella, no tenés nada que hablar conmigo".

¿Qué dijo Melody Luz sobre las declaraciones de Mariana Nannis?

Horas después, Melody Luz respondió a los dichos de su suegra durante una entrevista en Storytime, el programa de Nazarena Vélez en Bondi Live. La bailarina no ocultó su malestar, aunque aseguró que las declaraciones ya no la sorprendían: "¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? No me sorprende y no me afecta, por suerte".

Luego explicó que, según su experiencia, los ataques de Nannis hacia ella no son algo nuevo. "Nunca le hice nada. Siempre que ha podido dirigirse a mí ha sido con ataques, y si le pregunto qué le hice, no sé si me puede dar alguna respuesta", expresó.

Además, fue categórica al referirse a la posibilidad de que la exmodelo tenga contacto con la pequeña. "No voy a tener relación con ella, no me interesa. Y no me interesa que mi hija, que está en otro país y las veces que se ha dirigido a mí y a ella lo hizo feo, tenga que conocerla", afirmó.

Melody también dejó en claro quién ocupa el lugar de abuela en la vida de Venezia: "La que es abuela es mi mamá, es la que está, la que la cuida, la que la llena de besos y de abrazos".

Por último, la bailarina respondió a la referencia de Nannis sobre San Martín y reivindicó con orgullo sus raíces: "Aguante San Martín, aguante Chaca, aguante Argentina, aguante recorrerla de punta a punta. No me siento descalificada para nada. Me encanta y soy orgullosamente de San Martín".

Entrevistada en LAM (América), la bailarina insistió en su postura frente a la agresión verbal de Nannis: "No es que me da vergüenza decir de dónde vengo, siempre lo dije con orgullo, me encanta remarcar que soy de San Martín, mi mamá viene de un pueblo Entre Ríos, sé lo que es que la venga remando abajo".

Y agregó en el mismo sentido: "Hasta siento que eso me hace buena persona, me hace ser humilde, me hace ser trabajadora. Digo, no sé qué se puede quejar de mí, porque si no trabajara, se quejaría de que no trabajo, si trabajo, por qué trabajo".

Finalmente, Melody opinó sobre la complicada forma de ser y de relacionarse que tiene la madre de su pareja: "Para mí es una persona problemática y, de vez en cuando, me agarra a mí de punto. Yo sigo mi vida, no me modifica nada".

¿Qué dijo Alex Caniggia sobre los repudiables dichos de Mariana Nannis?

Pero todavía faltaba los más fuerte: la opinión de su hijo. Alex subió un contundente video a su cuenta de Instagram donde apuntó sin piedad contra su madre y no se guardó nada.

"Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar una bebé de tres años que encima es tu nieta", comenzó diciendo visiblemente enojado. "Qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra, qué importa", agregó mirando indignado a la cámara.

"El problema nunca fue San Martín, el problema es la mentalidad de quién cree que un barrio determina el valor de una persona", explicó.

Enseguida, el mediático insistió en que el vínculo con su madre se rompió definitivamente y no hay posibilidad de vuelta atrás. "No todos los vínculos familiares merecen conservarse, por ejemplo en mi caso mi madre para mí ya no existe, esto ya lo dije anteriormente, pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar, no existe aún más", aclaró.

Por si quedaba alguna duda, Alex Caniggia remarcó que hay límites que cuando se cruzan no tienen vuelta atrás y que el hecho de que sea su madre no la habilita a tener un lugar asegurado eternamente en su vida.

También se refirió a la actitud despectiva que tuvo Mariana Nannis con su propia hija, Charlotte: "No la podría llamar ni madre, ni abuela. No sólo criticó a mi hija, con mi familia, lo más importante que tengo yo en mi vida, mi hija y mi mujer, que también se metió con mi hermana, o sea su hija".

Y amplió en el mismo sentido: "Imaginate lo que tenés que tener en la cabeza, no es ni caca, ya no sé qué es, una vergüenza como abuela y como madre, también criticar a tu propia hija que gana dos pesos con 50 y que no está a tu nivel, ¿Dónde viste una madre hablando así de una hija? Una vergüenza es lo que es".

Alex Caniggia remarcó que humillar a una hija no la hace superior, sino por el contrario, la hace una persona miserable: "Creerte por encima de tus propios hijos eso no es grandeza".

Y cerró: "Si para sentirte grande necesitas hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí sos una basofia de ser humano, sos una rata de alcantarilla".