La drástica decisión de América TV con LAM en medio de la incertidumbre por su continuidad en el canal

Ángel de Brito informó una decisión de último momento por parte de las autoridades de América TV con LAM y los rumores sobre la posibilidad de emigrar a otro canal crecen cada día más.

Tras la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, se puso en duda la continuidad de varios programas y periodistas en el canal, entre ellos, LAM (Ángel de Brito), DDM (Mariana Fabbiani) y Sálvese quien pueda (Yanina Latorre), quienes están a cargo de la productora que Mariano Chihade vendió recientemente.

De esta manera, el conductor de LAM anunció que "el día lunes 9 y martes 10 de noviembre, los programas saldrán repetidos", es decir, emitirán un compilado de repeticiones de ciclos anteriores y no saldrán en vivo.

La decisión de América TV con LAM sobre los feriados según Ángel de Brito. (Captura: X)

Cabe destacar que, la próxima semana habrá tres feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina: el lunes es feriado nacional para todo el país, el martes solo abarca a CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles es feriado en la provincia de Buenos Aires.

Lo curioso es que, cada vez que había un feriado, el programa de Ángel de Brito salía en vivo como cualquier otra emisión durante la semana. Por eso, su reclamo a través de X. "Siempre los feriados fuimos en vivo", escribió en una publicación.

Luego de esta decisión, no se descarta que otros programas también salgan grabados, sobre todo los que suelen transmitir en vivo.

Con esta noticia, se generó una incertidumbre en las redes y muchos fanáticos de LAM comenzaron a especular que podría ser el fin del programa en América TV.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre el futuro de LAM en América TV?

Tras darse a conocer la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, De Brito, quien se encuentra de vacaciones, se expresó rápidamente a través de sus historias de Instagram y aclaró que pronto "contará todo lo que sucedió cuando vuelva a LAM", dando a entender que explicará cuál será el futuro definitivo de su programa.

Ángel de Brito sobre el futuro de LAM. (Captura: Instagram)

Por otro lado, ante las falsas versiones y los mensajes que le habrían llegado a Ángel de Brito, el conductor lanzó: "También decirles que están inventando muchas pavadas. Solo me escribieron Fernanda, Flor de la V, Pampito, Bisso, Naiara Vecchio y con ellos hablé del tema. Lo demás es fruta".