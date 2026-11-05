Marta Fort reveló en MasterChef Celebrity que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: "Era muy gay para ella"

Marta Fort reveló en MasterChef Celebrity (Telefe) una increíble anécdota de su papá, Ricardo Fort que dejó a todos sorprendidos. Le mediática reveló sin despeinarse que Madonna habría intentado conquistar a su padre durante una salida nocturna en la que también estuvo presente Donatella Versace.

¿Qué contó Marta Fort en MasterChef Celebrity sobre el vínculo que tuvieron Madonna y su padre Ricardo Fort?

Todo comenzó cuando Julieta Nair Calvo le preguntó a Marta por sus gustos musicales. "Me gusta cantar Lady Gaga, Madonna...", respondió la hija del empresario fallecido en 2013.

La mención de la cantante estadounidense llevó a la actriz a recordar el fanatismo que Ricardo tenía por uno de los temas más conocidos de Gaga: Bad Romance. Entonces, Nair Calvo quiso saber si el empresario había llegado a conocer personalmente a la intérprete.

La inesperada respuesta de la hija de Ricardo Fort cambió por completo el rumbo de la conversación: "No, pero salió de joda con Madonna y con Versace".

La revelación dejó sorprendida a su compañera, que no pudo disimular su asombro. "¡¿Salió de joda con Madonna y con Versace?!", reaccionó Julieta, que buscó confirmar lo que acababa de escuchar.

Marta contó con total naturalidad que Madonna sedujo a su padre Ricardo Fort y que fracasó en el intento

Pero Marta todavía tenía un dato más para sumar. y que lanzó como si nada: "Madonna se lo quiso levantar". Inmediatamente, completó la anécdota con una frase lapidaria: "Era lastimosamente muy gay para ella".

La anécdota provocó de inmediato risas entre los demás concursantes y dejó en evidencia la naturalidad con la que Marta habló de la vida sentimental de Ricardo.

El recuerdo también conecta con una etapa de la vida de Ricardo Fort que transcurrió fuera del país en la que buscaba abrirse camino en el mundo artístico y musical.