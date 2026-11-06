Luis Ventura opinó sin filtro de Marcelo Polino y de su pedido en la Justicia para que APTRA rinda cuentas de sus fondos. El titular de la asociación lo comparó con Jorge Rial y dijo que es "el Judas que no esperaba".

¿Qué dijo Luis Ventura sobre Marcelo Polino?

Fiel a su estilo confrontativo, el presidente de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio de Argentina visitó el streaming de Nora Colosimo en Radio TU que replicó luego LAM (América ) y ante un comentario de la madre de Wanda Nara, arremetió con todo contra su colega.

"Vos sabés que en este medio no todos piden disculpas", dijo Nora hablando en general. La respuesta de Ventura apuntó directo contra una sola persona: "Yo estoy esperando la disculpa de Polino. Estoy parado en la vereda de APTRA y no viene".

La conductora aprovechó para hablar sobre la denuncia que hizo periodista de espectáculos para que la entidad presente sus números, que motivó la inminente intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ).

"Te sacaste con Polino..." provocó Nora. A lo que Ventura respondió sin vueltas: "Sí, la traición no la tolero, es el Judas que no esperaba, el (Jorge) Rial de la nueva generación".

¿Qué hay detrás de la denuncia de Marcelo Polino, según Luis Ventura?

"¿Por qué considerás que lo hizo?", le preguntó la mamá de Wanda intentando profundizar sobre el tema. La explicación del entrevistado fue contundente: "Porque hay una ingeniería atrás. Hay un poder, que no sé si es político o empresarial, que quiere el Martín Fierro y quiere APTRA".

Luis Ventura visitó el programa de streaming de Nora Colosimo en Radio TU

Y amplió: "Quieren privatizar, vender la casa de un millón y medio de dólares, quieren agarrar los premios que recaudan cerca de 500 millones por año".

Ventura detalló qué destino tiene tamaña recaudación: "Sirven para pagar la salud de los socios que en muchos casos están internados, que en muchos casos están geriátricos. Y también se les paga la medicina, los tratamientos, algunos tratamientos oncológicos, de columnas, de operaciones. Eso lo paga todo el culo de APTRA".

Ante lo que consideró un ataque encabezado por Polino, el presidente de la asociación aseguró que nadie se lo va a llevar puesto: "El día que me lleven déjenme en una parcela acá, porque a mí o me sacan con las patas para adelante o me entierran acá en el fondo".

Y lanzó una advertencia: "No me importa nada. A mí dame mis tres hijos con salud y bien, mi familia bien, y yo peleo con el que vos me pongas enfrente".

¿Qué dijo Marcelo Polino sobre Luis Ventura?

"Yo pedí de todas las formas ver la documentación antes de la asamblea. Lo hice personalmente, lo hablé con los socios y lo escribí en el chat. Nadie era ajeno a mi reclamo", comenzó con indignación el conductor en Intrusos, y sumó: "Nadie se sorprendió y nadie me respondió, excepto por las evasivas de un contador. Todo esto está documentado y certificado en los chats donde estamos todos los socios. Nadie se enteró de mi denuncia en la IGJ por sorpresa; recurrí ahí porque nadie me contestaba".

"Encontraron todas las irregularidades y se me heló la sangre cuando vi que había dos APTRAS paralelas con el mismo dueño. Ni en mi peor pesadilla podía imaginar semejante cosa", continuó Marcelo Polino y expresó: "Que yo no asista a las asambleas porque estoy de viaje no limita mi derecho como socio a tener la documentación como lo indica el estatuto. Yo hablo con todos los socios y estamos preocupados porque existan dos instituciones con el mismo nombre y el mismo dueño".

"Ayer me llamó Ventura tipo show televisivo mientras yo estaba en una grabación. Hace tres meses que nos íbamos a encontrar para tomar un café. El día que fui al programa que debutaba con Marina Calabró me quedé, le dije que había cosas que estaban mal y que nos teníamos que juntar, pero eso nunca pasó", recordó el periodista sobre Luis Ventura y agregó: "Cada uno puede pensar lo que quiere porque somos todos libres, pero la agresión y la descalificación hacia mi persona no se la voy a permitir a nadie. Me corro de mi ego y de todas las barbaridades que se dicen de mi persona. Yo tengo un estudio de abogados que me lleva el tema de sociedades y después Ana Rosenfeld se encarga de todos los que hablaron de mi persona para que nadie dañe mi imagen".

"Para opinar de la honestidad o no de las personas no tengo autoridad moral, pero puedo evaluar una gestión en una institución cuando tenga acceso a la documentación, y por ahora no la tengo. Acá es muy simple: que presenten toda la documentación y se acaba la historia", lanzó Polino y cerró. "Mi teléfono está para hablar cuando me quieran llamar, pero en este momento yo no voy a hablar con Ventura porque he recibido muchas agresiones y yo soy una persona que va por el lado de la paz y la armonía. No sabía que Ventura opinaba todo eso de mí, pero no quiero desviar la atención".