Yanina Latorre se refirió a la entrevista que le realizó a Diego Ramos tras su eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe) para su ciclo En boca de todos.

La conductora se quedó con un sabor amargo por la falta de picante en las respuestas del actor y lo hizo saber en su programa radial de El observador: “Me gustó la entrevista… él es medio embole y se lo dije en la cara. Fue una remada”.

“A mí me llevan para sacar un título. ¿Quién querés que se vaya? ‘Nadie’, me dice. Bueno, bolu… por eso te fuiste. No toma vino, no come quesos, no le pone azúcar o sal a la comida. No condimenta”, aseguró sobre lo que tiene que hacer cuando pregunta.

De todas maneras, aclaró que "cuando la vi me gustó. Porque yo dije: qué carajo puede salir de esto. Y no, fue entretenida. Él es divino, un tipazo. Pero bueno, pensé que, como es amigo, me iba a remar una pregunta”.

“Todos le caen bien, nadie le molesta, el jurado estuvo perfecto. Igual, para mí fue injusta la eliminación. Se tendría que haber ido Grego, al ver los dos platos. Yo le decía: lo prefieren a Grego antes que a vos. ‘Y bueno’, me decía”, contó sobre la relación del ex Sex con sus compañeros.

¿Cómo fue la salida de Diego Ramos de MasterChef Celebrity?

La prueba del martes 3 de noviembre tuvo como protagonista a una preparación clásica de la cocina italiana: los participantes debían elaborar ñoquis y acompañarlos con una salsa. La consigna permitió distintas variantes y cada uno eligió cómo presentar su plato.

Diego Ramos se inclinó por una receta diferente a la tradicional de papa: fue el único que preparó ñoquis de sémola. La combinación que eligió llevaba crema de champiñones, nueces y queso azul.

Sin embargo, durante la degustación aparecieron algunas objeciones. Germán Martitegui señaló como un error haber utilizado un soplete para darle terminación a la preparación. "Eso solo se usa para hacer crème brûlée", le aclaró el chef.

Maru Botana, por su parte, rescató el sabor de la pasta, aunque encontró un inconveniente en el acompañamiento. "Los ñoquis estaban muy ricos", señaló; pero observó que la salsa "estaba como cortada".

Damián Betular, en tanto, coincidió en que algo no había terminado de funcionar y marcó que al plato le faltaba la característica capa tostada de los ñoquis de sémola. Y sumó: "No ayuda la salsa".

La definición quedó entre tres participantes: Diego Ramos, Grego Rossello y Hernán "Mala Fama" Coronel. Los tres tuvieron que esperar frente a los chefs hasta conocer la decisión. Finalmente, Maru Botana anunció que el actor debía abandonar las cocinas y se convirtió así en el quinto eliminado de esta edición.