Coachella 2027 anuncia su cartel con Dua Lipa, SZA y Tame Impala como headliners: la lista con Jisoo, Madonna y presencias argentinas

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El festival de Coachella 2027 definió su line up. La edición 26º del Festival presenta a Dua Lipa, SZA y Tame Impala como headliners, y a Daddy Yankee, Jisoo, Madonna, Milo J, entre los artistas que se presentarán en Indio, California.
El festival se celebra en el Empire Polo Club de Indio, California, del 9-11 de abril al 16-18 de abril de 2027. El anuncio oficial se hizo el 10 de noviembre de 2026, con el lema “The return to innocence”.
El cartel completo incluye una mezcla de pop, R&B, rock, electrónica, reggaeton, hip-hop y actos emergentes. Es un lineup fresco y variado, con varios debuts como headliners (Dua Lipa y SZA en ese rol) y el regreso de Tame Impala al top billing.
Jisoo se presentará en solitario por primera vez en Coachella 2027, tras presentarse con BLACKPINK en 2019 y luego volver en 2023 como cabeza de cartel del festival.
Jennie y Lisa también se presentaron como solistas en Coachella en 2025. Se estima que Rosé también se presente en 2028.
¿Qué cantantes argentinos estarán en Coachella 2027?
Los artistas argentinos confirmados en Coachella 2027 so Milo J: se presenta los viernes 9 y 16 de abril (jornadas encabezadas por Dua Lipa); y Los Pibes Chorros: se presentan los sábados 10 y 17 de abril (jornadas encabezadas por Tame Impala).
Es la primera vez que la cumbia villera llega al festival de la mano de Los Pibes Chorros, banda originaria de Berazategui.
Viernes 9 y 16 de abril
- Headliner: Dua Lipa
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Especial: Madonna (en la Dance Tent)
- Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Diljit Dosanjh, Peggy Gou, Kehlani, Solid Grooves, Giorgio Moroder, Social Distortion, Pinegrove, Angine de Poitrine, Leon Thomas, Drain Gang, Snow Strippers, Mike D 5D, CHRIS STASSY (Chris Stussy), Milo J, SG Lewis, Kelela, Franky Rizardo, Fetty Wap, Vintage Culture, The Damned, ATARASHII GAKKO!, Nettspend, American Football, xaviersobased, La Dispute, Haute & Freddy, The Hellp, Disco Dom, MPH, Bella Kay, This Is Lorelei, The Womack Sisters, mary in the junkyard, Close Friends Only, Obskür, Jacob Lusk, LEENALCHI, Bea Miller, Gang of Youths, Love Spells, Rafael, Nirosta Steel, Ragie Ban, Eli, Las Petunias, Violet Grohl, Jackie Hollander, Jamback x Marsolo, NOYA
Sábado 10 y 17 de abril
- Headliner: Tame Impala
- Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Robyn, Role Model, ADÉLA, Måneskin, Solomun, NCT, Enigma, Underworld, Charlotte de Witte, Leon Bridges, Cloonee, Magdalena Bay, Barry Can’t Swim, Boy Harsher, KI/KI, Mariah the Scientist, Bad Gyal, Basement, Brutalismus 3000, Beltran, underscores, SB19, Twin Tribes, Odeal, Bassvictim, Los Pibes Chorros, Tiffany Day, no na, Mathame, ear, Vandelux, rommulas, Apollonia, Getdown Services, Good Neighbours, First Day Back, Jimi Jules,mTwisted Teens, Murda Beatz, Villanelle, Kolter x Sidney Charles, La Texana, OMRI., Volkoder, Zimmer90, LuSiD, Dream Boat
Domingo 11 y 18 de abril
- Headliner: SZA
- Especial: Daddy Yankee (In the Desert)
- Don Toliver, DOM DOLLA, Kygo, Empire of the Sun, Four Tet, The Neighbourhood, Becky G, BABYMONSTER, Amelie Lens x Sara Landry, Remi Wolf, Tove Lo, Victoria Monét, EsDeeKid, Caroline Polachek, Chase & Status, MUNA, Boris Brejcha, Jorja Smith, The Avalanches, BOLO, Pennywise, Freddie Gibbs, Shygirl, Julia Wolf, Odd Mob, Ayra Starr, Lambrini Girls, AKRIILA, Dinner Party, Silva Bumpa, DJ Habibeats, Chanel Beads, Adam Ten, After, Zack Fox, Fat Dog, Omar+, Genesis Owusu, Joshua Slone, The Mainliners, Marten Lou x Alex Wann, ChaseWest, Florence Road, Jazzy, TUL8TE, Jakob Nowell and THE CASTLE, Talón, Klave Efectiva
Justice tiene un debut especial en “The Bunker” (“Blinded by the Lights”).
¿Cómo comprar boletos para Coachella 2027?
Los pases para Coachella 2027 saldrán a la venta el 13 de noviembre a las 12 pm PT.
YouTube también regresa por decimoquinto año consecutivo como socio exclusivo de transmisión en vivo para ambos fines de semana.