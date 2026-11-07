Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un nuevo escándalo que involucra a la policía y a sus hijas Francesca e Isabella que derivó en la presencia de personal médico y la actuación de la Fiscalía de Género local en un barrio privado de Nordelta, partido de Tigre.

Después de darse a conocer que la conductora de MasterChef Celebrity se apersonó frente a la vivienda del futbolista tras el pedido de auxilio de una de las menores por una supuesta agresión de su padre, Yanina Latorre dio a conocer detalles mediante su cuenta de Instagram.

Yanina Latorre sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En primer lugar, relató cómo comenzó el suceso que aterrorizó a la pequeña: “Las chicas estaban en el colegio y las tenía que retirar el padre. Parece que llegó antes, a las 10, y Francesca no quería ir. Él se enojó. La nena estaba en medio de un examen y las sacó igual".

En ese momento, intervino "la licenciada Mattera" del equipo Técnico Infanto Juvenil (ETIJ) del Ministerio Público Tutelar" que "pidió que las devuelva y no lo hizo”. Así es que en su declaración que duró aproximadamente 3 horas, “Francesca denuncia un episodio terrible que no voy a detallar”.

Yanina Latorre sobre el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

“La nena se encerró asustada; dice que le habían sacado el celular, encontró una computadora y mandó un mail pidiendo auxilio. Logró escaparse, estaba descalza y muy asustada”, concluyó al respecto la conductora de SQP.

¿Qué pasó entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi estaban al cuidado del padre en su casa del barrio La Isla. La hija de 11 años de ambos le mandó mensajes por WhatsApp a Wanda y también a Martín Migueles, actual pareja de la conductora, pidiendo ayuda. Según la denuncia de Nara, el mensaje decía: “Papá me pegó. Tengo miedo”, indicó el periodista de policiales Mauro Szeta en la red.

Nuevo escándalo policial entre Wanda Nara y Mauro Icardi

De acuerdo con la información difundida por LAM (América TV), Nara interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) tras recibir la llamada telefónica y se dirigió de inmediato al domicilio de Icardi en Nordelta. Allí se produjo una fuerte discusión a los gritos con el exjugador del fútbol turco. Intervino la seguridad del barrio, la policía y una ambulancia.

Según relató Pepe Ochoa, el encuentro entre ambos derivó en una fuerte discusión en la vía pública del barrio cerrado. "Mauro salió de la casa y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio", afirmó el panelista, quien agregó que Migueles intentó mediar sin éxito antes de que la situación escalara y motivara el ingreso de varios móviles policiales y una unidad médica.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la Fiscalía de Género de Tigre intervino en una causa caratulada preliminarmente por presuntas "lesiones", donde se acusa a Mauro de haber golpeado y encerrado a la menor. En ese contexto, Icardi fue convocado a prestar declaración, aunque se negó a hacerlo inicialmente.

Szeta se comunicó con LAM para confirmar la información y añadir: “Lo que ella (Wanda) cuenta es que se anoticia por el mensaje de WhatsApp de su hija de 11 años. Que su hija, palabras más, palabras menos, le dijo: ‘Papá me pegó. Tengo miedo’. Esta es la parte que yo no conozco sobre la distribución de la casa, pero que la menor se lo cuenta por un mensaje de WhatsApp que se lo manda por computadora, desde el lugar que dice estar encerrada por su propio padre”.

“Lo que sostiene Wanda es que ante el pedido de su hija va al lugar; en ese contexto, lo que el personal policial deja asentado es que Mauro Icardi, cuando la policía interviene y dice poner a resguardo a la menor, no quiere entrevistarse en contacto con el personal policial”, sumó el periodista especializado en judiciales.

Luego, Szeta dijo: “Lo que dijo el fiscal (Julio Petrucci) es que le van a tomar declaración a Wanda Nara. Me imagino que van a secuestrar la computadora con el teléfono celular donde la menor en teoría pide ayuda. También ordena un reconocimiento médico legal y lo que se hace de rutina es informarle a Mauro Icardi que tiene una causa penal”.