Mario Pergolini sorprendió a los televidentes de Otro día perdido (El Trece) cuando se tomó el tiempo de hablar de su hijo mayor, Tomás, quien cumplió 33 años.

Todo comenzó cuando mencionó una conversación que mantuvo con é sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina: "El otro día me dijo: 'No vas a ver otro Papa'. Yo le dije: '¡Apa!'"

En ese momento, intervino Agustín "Rada" Aristarán para generar la risa de todos los presentes: "Cría hijo, cría cuervo".

Tomás Pergolini

Así aprovechó para mandarle un mensaje por su cumpleaños: "Tomás, un beso grande, te queremos mucho. Gracias por todo. Perdón por todo también". "Mi hijo mayor, treinta y tres años", se mostró emocionado.

Finalmente, recordó que cuando era más chico siempre hablaba de él en televisión: "Pensar que lo saludaba por televisión cuando era chico. Y ahora lo acabo de saludar".

La visita de Ronnie Wood a Mario Pergolini

Ronnie Wood visitó Otro día perdido (El Trece) y habló de todo. El legendario músico de los Rolling Stones abordó temas delicados en una amena y cordial charla con Mario Pergolini.

El integrante de los Rolling Stones contó que debió luchar contra un cáncer de pulmón y con otro en las células, logrando vencer a la enfermedad en dos oportunidades.

En la charla con Pergolini reconoció que sobrevivió dos veces al cáncer: "Durante la pandemia y después". Y detalló: "Comenzó en 2017 con el cáncer de pulmón, así que me lo extirparon, y luego el cáncer de células pequeñas llegó en 2020".

Respecto de su lucha contra las enfermedades, Wood afirmó que le gusta difundir mensajes de esperanza entre la personas que sufren y reveló que los médicos le dieron el alta definitiva, noticia que mereció el aplauso de los presentes.