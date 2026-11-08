Nora Colosimo y Andrés Nara rompieron el silencio tras el escándalo de Mauro Icardi y su hija mayor

Tras el escándalo que se vivió en la casa de los sueños de Mauro Icardi luego de que su hija mayor denunciara presunta lesiones leves, Andrés Nara y Nora Colosimo rompieron el silencio para defender a su nieta.

¿Qué dijeron Nora Colosimo y Andrés Nara sobre el escándalo de Mauro Icardi?

“La verdad que mucho no sé. Me enteré porque me llamó Nora y me dijo lo que estaba pasando. Lo está manejando Wanda con la Fiscalía, están pidiendo las cámaras para ver si pasó lo que dijo la nena”, comenzó el padre de Wanda Nara en diálogo con Infama, y aseguró: “Las nenas no mienten”.

“Ella tiene personalidad, no se deja apabullar por nada. Ella no quería ciertas cosas que le pedía el padre, se ve que él le impuso y, por lo que supe, la nena dijo que él le pegó”, continuó Andrés Nara y cerró sobre Mauro Icardi: “Ya sé cómo es este muchacho y cómo se comporta, pero cruzó un límite terrible”.

La historia de Nora Colosimo.

Por su parte, Nora Colosimo también decidió defender a su nieta desde sus historias de Instagram, donde escribió sobre un fondo negro: “Yo te creo, se hará justicia”.

¿Qué dice el descargo de los abogados de Mauro Icardi?

“Mauro Icardi jamás le pegó a su hija", aseguraron los letrados y sumaron: “No se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente de público y notorio conocimiento”.

“El contexto en que se produjo este episodio no resulta novedoso en su estilo y modalidad. Las niñas quedan expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”, continuaron los abogados de Mauro Icardi y sobre el allanamiento comentaron: “Lo consideramos innecesario. Bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro. La medida buscó ser más efectista que eficaz”.

“Resulta triste advertir semejante celeridad cuando los protagonistas son personas conocidas”, sumaron y cerraron con un pedido a la prensa: "Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad. Solicitamos a los medios de comunicación el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas".