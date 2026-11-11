De Pampita y Amalia Granata a Eva Bargiela y Nancy Pazos: los famosos que participaron de la misa del Papa León XIV en Luján

El Papa León XIV culminó su paso por Argentina con una misa en Luján y varias personalidades públicas participaron del encuentro.

Tras el escándalo por la carpa VIP con catering durante la misa masiva que encabezó el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo, algunos famosos se acercaron a la Basílica sin ningún tipo de privilegio.

Carolina Pampita Ardohain, por ejemplo, acampó durante la noche para conseguir una buena ubicación en Luján y compartió las imágenes en la red.

Junto al carrete en su cuenta de Instagram, la modelo citó una frase de Agustín de Hipona, alusiva al momento que vivió con la visita del Pontífice al país: "Si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Que la raíz del amor esté dentro de ti, y que de esa raíz no brote sino el bien".

Amalia Granata también llegó a la madrugada acompañada por su marido, Leonardo Squarzon, y presenció este miércoles la misa. "Acá esperando al Papa León XIV", expresó junto a una foto con la Basílica de fondo.

Nancy Pazos, por su parte, asistió al evento y aseguró que, pese a que no es creyente, respeta la fe: "Me invitaron y vine. Vengo a mirar algo que para mí tiene una gran influencia política. Para mí esto es una crónica, voy a hacer mi programa de radio desde acá".

Durante la cobertura especial para Radio 10 se encontró con Gustavo Sylvestre y el momento quedó retratado.

Eva Bargiela fue a Luján junto a su pareja, Gianluca Simeone, y su hijo Faustino, y publicó un tierno video en la red donde se lo ve al niño saludando al Papa León XIV. "Después de practicar todo el finde el saludo al Papa", escribió.

Ailén Bechara también vivió una experiencia emocionante junto a los fieles que acompañaron al Pontífice, y manifestó: "La emoción que siento y sentí estos días me movilizó por completo. Me hizo volver a una infancia hermosa, a tantos recuerdos de mis papás y de una vida muy ligada a la Iglesia".

"Me hizo reencontrarme con esa fe que siempre estuvo en mí. Siento que a todos nos cambió un poquito. Qué alegría tan grande ver a todo un pueblo feliz y sonriente por el Papa León XIV", añadió.