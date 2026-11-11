La reflexión de Nara Ferragut tras publicar un video en bikini y recibir una crítica: "Sé que a veces cuesta mirarnos con amor"

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Nara Ferragut publicó un video en bikini y, tras recibir una crítica, hizo un posteo a modo de reflexión.
La periodista y conductora lució un traje de baño de dos piezas color verde, y modeló frente a la cámara antes de sumergirse en la piscina.
Al ver que recibió algunos comentarios negativos sobre su físico, Nara Ferragut salió al cruce a través de un escrito en su perfil.
"Todos los días le agradezco a mi cuerpo porque me lleva y me trae, me sostiene y me acompaña. Le agradezco la salud, que es lo más importante. Y algo que quiero recordar: estar sana no significa tener un cuerpo hegemónico", comenzó.
"Sé que a veces cuesta mirarnos con amor. El cuerpo cambia y, de alguna manera, vamos haciendo un pequeño duelo por el que teníamos. En mi caso, me cuesta y estoy aprendiendo a aceptar el mío tal cual es, a agradecerle y a disfrutarlo como es hoy", se sinceró.
"Hoy recibí un comentario sobre mi cuerpo en un video en el que estoy en traje de baño. A la persona que lo escribió le deseo mucho amor. Y deseo que podamos tratarnos con más cariño, dejar de juzgarnos y respetar el cuerpo del otro", pidió.
"Cada una tiene su historia, sus inseguridades y sus propias dificultades para aceptarse. Ojalá podamos acompañarnos y hacernos este camino un poquito más amable. Yo trato de cuidarme: comer bien, moverme, dormir y descansar cada vez que puedo. Comparto estos hábitos con ustedes porque a mí me hacen bien y me hacen feliz, y me encantaría que también les hicieran bien a ustedes", continuó.
"Somos mucho más que un cuerpo. Ojalá nunca dejemos de disfrutar por miedo a cómo nos ven. Todas merecemos vivir con esa libertad", reflexionó Nara Ferragut y aseguró que en su libro también habla de su historia: "Aprender a mirarme con más amor, abrazar lo que fui y aceptar la mujer que soy hoy".