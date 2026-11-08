El descargo de los abogados de Mauro Icardi tras la denuncia penal: "Las niñas quedan expuestas"

Tras la nueva denuncia penal de Wanda Nara por presunta lesiones leves a su hija mayor y el allanamiento de su casa, los abogados de Mauro Icardi compartieron un comunicado de prensa para dar su versión de los hechos.

¿Qué dice el descargo de los abogados de Mauro Icardi?

“Mauro Icardi jamás le pegó a su hija", aseguraron los letrados y sumaron: “No se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente de público y notorio conocimiento”.

El descargo de los abogados de Mauro Icardi.

“El contexto en que se produjo este episodio no resulta novedoso en su estilo y modalidad. Las niñas quedan expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”, continuaron los abogados de Mauro Icardi y sobre el allanamiento comentaron: “Lo consideramos innecesario. Bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro. La medida buscó ser más efectista que eficaz”.

“Resulta triste advertir semejante celeridad cuando los protagonistas son personas conocidas”, sumaron y cerraron con un pedido a la prensa: "Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad. Solicitamos a los medios de comunicación el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas".

¿Quién es el nuevo abogado penalista de Mauro Icardi?

El comunicado fue redactado por tres profesionales, Elba Marcovecchio, Lara Piro y Francisco Oneto. Fue Gustavo Mendez quién confirmó la incorporación del último al equipo de abogados del futbolista.

El tweet que compartió Gustavo Mendez.

El letrado se presentó como candidato a vicegobernador de Buenos Aires en 2023 junto a Carolina Píparo con La Libertad Avanza y representó a varias personas reconocidas, como Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Báez Sosa, y Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe.

Además, Francisco Oneto es actualmente uno de los abogados del presidente de Argentina, Javier Milei.