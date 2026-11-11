Marcela Tinayre, Rocío Marengo y Georgina Barbarossa desmintieron su participación en la "carpa VIP" de la misa del Papa León XIV en Palermo

El escándalo por la "carpa VIP" durante la misa del Papa León XIV en Palermo escaló alto y varios famosos quedaron involucrados.

Luego de que circulara en la red una lista con el nombre de algunas celebridades que fueron invitadas al sector preferencial en el Monumento a los Españoles, continuó el revuelo.

Marcela Tinayre, Rocío Marengo y Georgina Barbarossa, por ejemplo, desmintieron su participación en la carpa VIP, y fueron contundentes.

"Ante la circulación de versiones y listas periodísticas que mencionan mi supuesta presencia en una carpa VIP durante la histórica misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles en Palermo, quiero ser absolutamente clara y categórica: no estuve en ningún sector ni carpa VIP", sentenció la hija de Mirtha Legrand.

"Tal como les comenté ayer, asistí caminando con mi amiga Belén E", afirmó, y adjuntó un video de su llegada al lugar.

Rocío Marengo también se vio involucrada en la polémica y rápidamente compartió un descargo en su cuenta de Instagram: "Me da mucha tristeza tener que hacer esta aclaración, especialmente en un momento tan lindo y significativo como fue la visita del Papa a nuestro país".

"En las últimas horas fui mencionada en distintas publicaciones como una de las personas que estuvo en la carpa VIP durante la misa del Papa. ¡No estuve ahí! ¡Ni siquiera estaba en Argentina!", expresó.

"Que el mensaje del Papa no se pierda entre tanta polémica. Que la fé nos una y no nos enfrente", pidió la conductora.

Georgina Barbarossa estuvo en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y realizó la cobertura periodística para su programa en Telefe; sin embargo, trascendió que formó parte del sector de famosos con privilegios.

Ante esto, la conductora manifestó: "Para los que hablan sin preguntar. Nada de VIP ni invitación especial para mí. Acreditación de prensa por A la Barbarossa, porque hicimos el programa en vivo desde ahí".

¿Qué dijo Jorge Macri habló sobre la carpa VIP?

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló tras la fuerte polémica por el funcionamiento de una carpa VIP con catering durante la misa masiva que encabezó el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

En diálogo con el periodista Paulo Vilouta para su programa en Radio La Red, Jorge Macri habló de la polémica que generó la instalación de una carpa VIP en el Monumento a los Españoles en el marco de la visita del Papa León XIV y sostuvo: "Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera".

El jefe de Gobierno porteño se refirió a las imágenes que circularon en las redes sociales en las que se veía a empresarios, dirigentes políticos, celebridades y figuras del espectáculo en carpas en las que había mesas, sillas, atención de mozos y variadas opciones de comida, lo cual configuraba un sector especial para disfrutar de la llegada del Sumo Pontífice.

Sobre el catering del sector preferencial/VIP reconoció excesos: “Las medialunas y los budines estuvieron de más, yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”. Insistió en que “tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea” y que bastaba con un espacio de espera con agua y eventualmente café.

“Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, justificó Jorge Macri y argumentó que había "varias carpas" que tenían como objetivo albergar a miembros de la Iglesia, autoridades y personal dedicado al operativo que estuvo varias horas en el lugar a raíz de los cortes y restricciones de acceso, e insistió con que el propósito era brindar un espacio a las personas que llevaron a cabo tareas específicas para la organización del evento.

La instalación de carpas VIP, la presencia de famosos y la distribución de ubicaciones preferenciales generaron críticas por el contraste entre los privilegios de algunos asistentes y el mensaje de humildad y austeridad que caracteriza al pontífice.

El periodista Gonzalo Prado sostuvo que las invitaciones dependían de organismos nacionales y que la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería enviaban los listados a la productora encargada de emitir los códigos QR.

El cólera sobre el tema explotaba aún más cuando trascendieron imágenes de los baños dentro de las carpas, que tenían hasta aire acondicionado, mientras que afuera, los fieles tenían baños químicos repartidos entre millones.

Por otro lado, el diputado nacional Esteban Paulón solicitó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno brinden explicaciones sobre la organización de la visita de León XIV y el financiamiento asignado a las áreas exclusivas.

El legislador puso el foco en los sectores VIP, las invitaciones especiales y las contrataciones realizadas para el evento. También pidió conocer quiénes accedieron a esos espacios, bajo qué criterios fueron seleccionados y qué organismos financiaron los servicios asociados.