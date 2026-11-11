Los abogados de Mauro Icardi lograron que la fiscalía escuche la declaración del futbolista

Este miércoles 11 de noviembre, y tras el fuerte escándalo que protagoniza Mauro Icardi luego de que su hija mayor lo denunciara por presuntas lesiones leves, desde Intrusos anunciaron que finalmente el futbolista podrá declarar en la causa.

¿Qué se sabe sobre la declaración de Mauro Icardi?

Luego de que en el comunicado oficial de los abogados del futbolista revelaran que no habían dejado declarar al futbolista e incluso escribieran “No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, desde el ciclo de América TV revelaron nuevos detalles de la causa penal.

"Mañana a las 10 de la mañana está citado Mauro Icardi por el fiscal, lo logró", reveló el equipo de Intrusos sobre Mauro Icardi y cerraron: "La menor sigue con el padre hasta el 16 de noviembre".

¿Qué dijo Francisco Oneto sobre la causa penal de Mauro Icardi?

“No son entendibles las circunstancias de la fiscalía”, comenzó el letrado en el ciclo de América TV, y sumó: “Queríamos que declare Mauro para que esté su versión”. Sobre los dichos de la joven, el abogado detalló: “La declaración es inconsistente. Creemos que en la declaración hay una influencia por terceros”.

“La nena lo que dice es que se encerró por voluntad propia. Después si el padre entró por la ventana es otra cosa”, continuó Francisco Oneto y agregó: “No hubo golpes, agarrar y tirar es distinto. El dolor no significa lesión… Un cachetazo es un delito de injuria. Lo dice una jurisprudencia. Salvo que el cachetazo deje una herida”.

“Hay un conflicto de padre e hija de larga data, hay que investigar las declaraciones. La Justicia tiene que escuchar al denunciado. Si no existen lesiones no hay denuncia”, continuó el profesional que defiende a Mauro Icardi y cerró: “En función de lo que declare Mauro, hay que ver si denunciamos”.