Jorge Rial opinó sobre las colectas que realizó Santiago Maratea: "Se convirtieron en algo oscuro"

Tras el fuerte cruce que protagonizaron Santiago Maratea y la China Ansa en "PH, Podemos Hablar", este martes 3 de noviembre fue Jorge Rial quién decidió opinar sobre las colectas del influencer en diálogo con Intrusos.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre Santiago Maratea?

“En las colectas que hizo siempre queda un remanente que nadie sabe a dónde va. Él al principio decía: ‘me compro una carterita’, ‘me compro zapatitos, porque es como un laburo y el esfuerzo’”, comenzó el periodista en el ciclo de América TV, y sumó: “Después se transformó en algo más oscuro: lo de Independiente, de la elefanta, lo del refugio, empezaron a dar cosas muy extrañas y él, en vez de explicarlo con tranquilidad… lo del sábado fue un espanto”.

"Fue vergonzante, los mismos que después se escapan y putean contra los programas de chimentos. Hoy es un programa de chimentos y lo llevan a propósito”, cerró Jorge Rial sobre Santiago Maratea.

¿Qué dijo Fernanda Iglesias sobre Andy Kusnetzoff?

"Sos un burro, no leés los diarios, no te informás. Porque hay un montón de temas que nosotros no tratamos, pero sabemos", comenzó sin filtros la panelista y sumó: "Mirtha Legrand con 100 años sabe la vida de cada uno de sus invitados y seguramente si hay dos invitados que empiezan a discutir, Mirtha sabe de lo que están hablando".

"Lo que no hace Andy es interiorizarse de lo que pasa con sus invitados. No lo sé esto, pero por lo que se ve al aire, entonces el programa no es de Andy, es de su producción", continuó Fernanda Iglesias en Puro Show y agregó: "No es un programa que produce él, no tiene idea. Él va, cree que con su carisma basta o con su fama o su buen marketing que tuvo. Es un chico que no maneja más de 100 palabras en español. Es más viejo que yo y sigue siendo un adolescente de 15 años".

Por último, la figura opinó sobre el desempeño de Andy Kusnetzoff en "PH, Podemos Hablar": "Y creo que es el único conductor de la televisión que involucionó".