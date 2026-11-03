Horacio Cabak se metió de lleno en la polémica entre La China Ansa y Santiago Maratea que se vivió en el último programa de PH, Podemos Hablar (Telefe) y destrozó a la periodista.

Después de que saliera al aire el tenso cruce, el debate se replicó en redes donde hubo distintas posturas sobre lo ocurrido. Entre esos comentarios, destacó uno en especial donde hablaba de una confabulación que involucraba a la producción y a la participante de MasterChef Celebrity: "Sería muy bizarro que te inviten a un programa donde se confabularon para emboscarte".

"No sería la primera vez. Tampoco la primera vez de la China Ansa emboscando", salió a responderle el periodista que fue con los tapones de punta contra su colega.

Horacio Cabak contra La China Ansa

Aprovechando la respuesta, la usuaria volvió a expresarse: "Si lo decís vos que conoces muy bien el paño, ¡es un espanto! Aparte en una situación así es imposible que no le salga a uno el Manson".

"Me lo hizo a mí en el mismo programa. Misma conducta", lanzó fuertemente Cabak recordando la vez que asistió al ciclo de Andy Kusnetzoff.

¿Qué pasó entre La China Ansa y Horacio Cabak?

El escándalo entre La China Ansa y Horacio Cabak se remonta a cuando asistieron al mismo programa de Ph, Podemos hablar (Telefe) en el 2023.

Dos años atrás, habían salido a la luz diversas acusaciones de Sofía Jujuy Jiménez por violencia laboral, misoginia y maltrato en contra de quien había sido su compañero en Informados de todo.

Por esa razón, Josefina indagó sobre lo ocurrido y le consultó si había tenido miedo a la cancelación, lo que generó un clima tenso en el piso. Allí, Horacio contó que se había sentido muy juzgado y que había tomado la decisión de nunca más quedarse a solas con una compañera.