Naturaleza, tranquilidad y camping a orillas del lago: la escapada familiar de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé hicieron una pausa en sus compromisos laborales, y disfrutaron de una escapada familiar llena de momentos especiales.

La actriz y el cantante emprendieron un viaje diferente, para desconectarse del ruido de la rutina y conectarse con las cosas simples de la vida, como sus hijos y la naturaleza.

La escapada familiar de Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato publicó en su cuenta de Instagram un carrete con fotos de su estadía en un camping a orillas de un lago, donde realizó diferentes actividades junto a sus niños.

Con un look casual de jogging, buzo y zapatillas, la actriz posó relajada sobre una roca mientras contemplaba el paisaje.

"Desconectar para volver a conectar con la naturaleza, las cosas simples y la familia", escribió a modo de descripción.

Luisana Lopilato y Michael Bublé se instalaron en un campamento, donde la tranquilidad del lugar fue el marco perfecto para dejar de lado el estrés.

La pareja se sentó en sillas plegables con vista a las montañas y los árboles, con un fogón en el centro que les aportó calidez.

También estuvieron en contacto pleno con la naturaleza y se toparon con un pequeño cangrejo, al que sostuvieron entre sus manos.

La fogata fue indispensable cuando cayó la noche, y los acompañó durante la velada para enfrentar el frío.

De esta manera, Luisana Lopilato y Michael Bublé lograron un espacio de encuentro con sus hijos, y compartieron una experiencia que guardarán para siempre en su memoria.