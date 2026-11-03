Diseño, calidez y revestimiento "wall panel": Eugenia Tobal mostró el antes y el después de su jardín renovado

Eugenia Tobal transformó por completo su jardín y mostró el antes y el después a través de un video en la red.

La actriz está remodelando algunos espacios de su hogar y va compartiendo el proceso por partes en su cuenta de Instagram.

¿Cómo es el jardín de Eugenia Tobal?

"¿Me acompañás a redecorar mi casa? A los 50 una empieza a elegir distinto: qué quiere, cómo quiere vivir y qué cambios está dispuesta a hacer, cuáles no... Así que, ya que estamos cambiando... ¿por qué no cambiar algunos espacios de la casa también?", manifestó a comienzos de septiembre.

"Empieza una nueva etapa y voy a compartir el proceso con ustedes: ideas, decisiones, obra, cambios y, esperemos, mucha paciencia", anunció.

En el capítulo uno de esta aventura contó que tenía ganas de reemplazar las cañas de madera del exterior por algo más duradero.

La vegetación también tomó protagonismo y en la parte tres del diario de remodelación colocó plantas con flores alrededor de la pileta.

Finalmente llegó el turno de darle una nueva oportunidad a su jardín antes de la llegada del verano para poder disfrutar en familia al aire libre, y el resultado fue increíble.

"El jardín está listo", celebró con alegría. En el video se puede ver que Eugenia Tobal quitó todas las cañas de bambú que cercaban su patio y las reemplazó por el "wall panel", un revestimiento que permite renovar espacios sin la necesidad de una obra húmeda y en apenas horas.

Los paneles combinas diseño y calidez, no requieren mantenimiento y son eco-friendly. Además resisten a la humedad y no requieren de pintura ni barniz.

De esta manera, Eugenia Tobal convirtió su jardín en un espacio único de su propiedad y lo compartió con orgullo.