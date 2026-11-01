Así fue el duro enfrentamiento entre Santiago Maratea y la China Ansa en PH, Podemos Hablar: "No te hagas la inocente"

Santi Maratea y Josefina China Ansa protagonizaron un escandaloso momento al aire de PH, Podemos Hablar (Telefe), y finalmente la secuencia salió al aire.

El influencer y la periodista se cruzaron fuerte en plena grabación, y la información se dio a conocer los días previos a que el programa se emitiera.

El sábado finalmente se vio en la pantalla de Telefe la pelea completa, donde Santi Maratea se enojó con la China Ansa en el juego del "frente a frente" que propone Andy Kusnetzoff.

¿Cómo fue el cruce entre Santi Maratea y la China Ansa?

La tensión se desató a raíz de la pregunta inicial de la China Ansa, quien indagó en las colectas solidarias de Maratea: "Si se cambiaran de roles y vos fueras una de las personas que donó para la fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?".

"Siempre se cumplieron todos los objetivos... Le diría 'gracias'. ¿Es muy descabellada mi respuesta?", reaccionó el influencer ante la insistencia de la comunicadora sobre el tema.

Cuando Josefina le mencionó una colecta en particular, él la acorraló: "¿Vos sos periodista, no? ¿Averiguaste sobre ese tema? ¿Cómo fue tu averiguación? Es medio incompleto me parece la averiguación a través de los propios medios. Casi un oxímoron por lo que mienten los periodistas...".

"Solo estoy preguntando, no te estoy acusando de nada. Sí, ¿quedó inconcluso o con un cierre? Mi averiguación fue por los medios. A mí me parece completo el trabajo que investigué del recorrido de la fundación", se defendió Ansa.

"Hiciste una primera pregunta y te la respondí, hiciste la segunda y también respondí. Pero seguiste más allá, China. No nos hagamos los inocentes. Hablaste de un tema puntual porque evidentemente la respuesta que te di no es la que estabas buscando", estalló Santiago Maratea.

Angustiada, la China expresó: "La verdad que me resultaba la respuesta, con ‘gracias’ estaba bien".

Pese a que Andy Kusnetzoff intentó poner paños fríos para calmar la situación, Maratea se plantó y expuso su enojo: "China, ¿cómo carajo querés que me lo tome? Estás hablando de algo que hice con buena fe y traés lo único que se dice que accioné mal. Es como si yo viniese y diga ‘tu marido es misógino’. Va a ser incómodo porque parto de una base que no fue".

"No te pongas mal porque me lo tome mal, porque es obvio que me lo voy a tomar mal. Yo me lo tomo mal porque de lo que se habla con ese tema que querés tratar es que yo supuestamente le robé a una persona y eso no pasó. De esa colecta se habló por esa acusación y vos no lo averiguaste bien. Por eso me trajiste esa colecta y no otras. Hice más de 30 colectas, China", continuó.

Al ver que el escándalo se iba agrandando cada vez más, la China intervino y soltó: "¡Qué garrón!". Lejos de dejarlo pasar, Santiago estalló: "No te hagas la inocente, ¿qué pensás que iba a pasar con esa acusación?".

La grabación se tornó muy tensa para todos los presentes, por lo que luego de un corte, Andy explicó lo ocurrido: "Nos fuimos del lugar del programa y pedí cortar, es algo que casi nunca sucede. Fuimos a un lugar de la charla que sentí que era un poco agresivo, yo sentí que se iba de código. Tratamos de llegar a un arreglo y es un bajón haber llegado a esto".

"Es justo que los dos estemos de acuerdo con lo que sale al aire, no llegamos a un acuerdo y propongo, como desde el primer día de este programa, que podamos hablar. Me gustaría darle un cierre al tema y que cada uno pueda decir algo", propuso el conductor para dar por terminado el enfrentamiento.

Pese al escandaloso que se vivió en el estudio, Santi Maratea y Josefina China Ansa pudieron hacer las paces y aclarar lo sucedido.