Jorge Rial lanzó su propio stream, Ensalada Rusa, y habló de la venta de Mandarina

La semana pasada, Jorge Rial sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que ya no formaba parte de Carnaval Stream. Pero eso no fue todo, ya que este lunes 2 de noviembre, el conductor comenzó su propio canal de streaming llamado Ensalada Rusa.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre Ensalada Rusa?

Esta mañana, el conductor debutó en este nuevo canal de streaming con un vivo titulado "salida de emergencia", y expresó que lo comenzó para poder hablar de uno de los temas más llamativos del medio, la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre.

Tras hablar sobre el futuro de los conductores más reconocidos de Mandarina, Jorge Rial volvió a sus historias de Instagram y escribió: "A partir de ahora, estate atento. Después te voy a contar por qué se llama así, te voy a contar todo. Por ahora, esto es un adelanto. El 16 oficialmente nos vemos, chau".

¿Qué dijo Jorge Rial sobre el futuro de Ángel de Brito, Yanina Latorre y Mariana Fabbiani?

"Fue un quilombo, la mentira es lo que más molesta, y haber vendido de esa manera sin consultar. Porque Mandarina se termina de conformar importante en América, cuándo América le abre las puertas. Se hace fuerte con América", comenzó el conductor sobre la venta de Mandarina, y sumó: "Irse es una traición y hay mucho enojo".

"Es un escándalo de verdad, y no es un pase más, esto lo que se viene va a ser interesante. Este tipo de traiciones se pagan, vamos a ver ahora cuál es la actitud de Ángel de Brito, supongo que se irá con él", continuó Jorge Rial y cerró: "Si yo soy Yanina Latorre me quedaría, no me iría al Nueve, y Mariana Fabbiani es lo que menos importa, creo que nadie la quiere".